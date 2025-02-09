100 millones de dólares por Maduro: La propuesta desde EE.UU. que eleva la presión sobre Venezuela

El senador estadounidense Rick Scott planteó una propuesta para intensificar la captura de Nicolás Maduro.

El legislador republicano propuso al Gobierno de Estados Unidos aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro.

Esta iniciativa busca reforzar las medidas existentes contra el régimen, al que Estados Unidos acusa de representar una amenaza para la seguridad regional.

La propuesta se presenta como parte de la Ley STOP MADURO, un esfuerzo legislativo de Scott para ejercer una presión más contundente sobre el gobierno de Venezuela y sus colaboradores.

¿EE.UU. ofrecerá 100 millones de dólares para dar con la captura de Nicolás Maduro?

La cifra de 100 millones de dólares es notable y subraya la seriedad de las acusaciones que pesan sobre Maduro.

Fuentes expertas en política internacional indican que este tipo de recompensas son inusuales y se utilizan en casos de alta prioridad, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la importancia estratégica de llevar a juicio a figuras consideradas una amenaza internacional.

Las amenazas de Maduro y sus matones son otra razón más por la que debemos aprobar mi Ley STOP MADURO y aumentar su recompensa a 100.000.000 de dólares lo antes posible, mencionó Scott.

La medida también tiene como objetivo desincentivar las actividades ilícitas que se le atribuyen al régimen venezolano y fortalecer el marco de sanciones ya impuesto por la comunidad internacional.

Nicolás Maduro en la mira de EE.UU. con millonaria recompensa

La iniciativa de Rick Scott representa un escalamiento en la estrategia de Washington, que busca combinar incentivos financieros con acciones legislativas y diplomáticas para asegurar que Nicolás Maduro y sus aliados enfrenten las consecuencias de sus actos.

El objetivo principal de la propuesta, según el senador, es fomentar una mayor colaboración internacional en la búsqueda de justicia y la rendición de cuentas.