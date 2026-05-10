Departamento de Estado desestimó recurso que pedía inmunidad para Nicolás Maduro

Uno de los procesos judiciales más mediáticos en el planeta es el de Nicolás Maduro, quien permaneció en el poder de Venezuela por más de 10 años y hoy se encuentra detenido en Nueva York.

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Maduro fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Hugo Chávez y, tras su fallecimiento en 2013, tomó el poder, en el que pasó por varias elecciones, siendo la última la de 2024, marcada por un presunto fraude electoral.

¿Cuándo comenzará el juicio contra Maduro?

Con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela fue aumentando. Muestra de ello, por ejemplo, ha sido el despliegue militar en las aguas del Caribe y Pacífico contra las señaladas narcolanchas.

El golpe certero se dio en la madrugada del 3 de enero de 2026. A primera hora, se reportaron bombardeos en varios puntos de Venezuela, siendo la antesala para el resultado dado en Fuerte Tiuna, donde se encontraban Maduro y su esposa Cilia Flores.

Las autoridades norteamericanas habían puesto una recompensa de 50 millones de dólares contra el venezolano, a quien señalaron por supuesto narcotráfico y narcoterrorismo.

¿Por qué se desestimó el recurso?

Maduro fue puesto al control del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York y ha comparecido en tres audiencias ante el juez Alvin Hellerstein. El juicio como tal tendrá su comienzo en junio de 2027.

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Varias agencias y medios de comunicación, como La FM, informaron que el Departamento de Estado desestimó un recurso que pedía la inmunidad de Maduro al considerar que no es presidente de Venezuela ni Cilia Flores es la primera dama.

Adicionalmente, indicó que los acusados habrían incurrido en conductas dirigidas a eludir en lugar de hacer cumplir la ley, incluido el derecho interno venezolano. La Fiscalía entonces concluyó que no podían invocar inmunidad.

Cabe recordar que hace pocas semanas, el ente acusador también había pedido rechazar la libertad bajo fianza solicitada por Flores.