Cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como 'Las Hienas' fueron capturados por las autoridades en Medellín, señalados de participar en una serie de atracos violentos contra motociclistas y transeúntes en distintos sectores de la ciudad.

Según la investigación, los detenidos habrían cometido al menos 13 casos de hurto y estarían vinculados a otros hechos delictivos que continúan siendo investigados.

De acuerdo con la Policía, la estructura operaba principalmente en motocicletas y actuaba en grupo para interceptar a sus víctimas. En uno de los casos documentados, cuatro delincuentes llegaron en varias motos, rodearon a un ciudadano que también se movilizaba en motocicleta y, tras intimidarlo con armas de fuego, golpearlo y lanzarlo al suelo, le robaron su vehículo.

Un modus operandi marcado por la violencia

Las autoridades señalaron que la violencia empleada por los presuntos delincuentes era una de las principales características de la organización. Una de las víctimas sufrió una discapacidad física permanente luego de recibir un disparo en una mano durante un atraco.

Entre los capturados se encuentra alias Natalio, quien sería el líder y coordinador de la banda. Videos de seguimiento obtenidos durante la investigación muestran cómo los sospechosos actuaban en grupo para abordar a sus víctimas y cometer los robos en cuestión de minutos.

Uno de los momentos más llamativos del operativo quedó registrado cuando uno de los detenidos rompió en llanto mientras las autoridades le notificaban su captura.

Más de 6.200 denuncias por atraco en Medellín este año

Las capturas se producen en medio de las estrategias de las autoridades para combatir el hurto en la capital antioqueña. Según cifras oficiales, durante este año se han denunciado 6.252 casos de atraco y 3.480 hurtos de motocicletas en Medellín.

Pese a estas cifras, las autoridades destacaron que el hurto de motocicletas registra una reducción del 25 % frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los atracos presentan una disminución del 11 %, de acuerdo con los balances entregados por los organismos de seguridad.

Los cuatro capturados fueron presentados ante la justicia y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos en su contra.