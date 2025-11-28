CANAL RCN
Internacional

El país que recibiría a Nicolás Maduro en un eventual exilio tras presión de EE. UU.

Este es el país que toma fuerza como posible refugio de Nicolás Maduro tras presión de EE.UU.

Nicolás Maduro
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La creciente tensión diplomática abrió nuevamente el debate sobre el país donde Nicolás Maduro podría exiliarse, en medio de la ofensiva internacional que enfrenta y la millonaria recompensa que Estados Unidos mantiene sobre su paradero, valorada en 50 millones de dólares.

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"
RELACIONADO

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

La presión ha escalado al punto de que analistas internacionales consideran que el mandatario venezolano estaría agotando sus alternativas para permanecer en el poder o encontrar un refugio seguro fuera del continente.

El país que aparece como la principal opción de exilio de Nicolás Maduro

En informes recientes citados por The Washington Post, Turquía es el destino más probable para un eventual escape de Maduro.

La hipótesis no es nueva: el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido uno de los contados gobiernos que ha mantenido una relación estable con Caracas, incluso en los momentos de mayor aislamiento diplomático.

Durante los episodios más críticos del régimen venezolano, cuando más de 50 países desconocieron los resultados electorales de 2024, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan optó por no pronunciarse en contra de Maduro.

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia
RELACIONADO

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

Ese silencio, sumado a los numerosos intercambios ministeriales entre ambos países y a la cercanía retórica del líder venezolano, quien en varias ocasiones ha llamado “hermano” a Erdogan ha alimentado la percepción de que Turquía podría servir como refugio ante un eventual colapso político.

Fuentes cercanas a decisiones internas del régimen sostienen que la ubicación estratégica de Turquía y su postura diplomática podrían ofrecer a Maduro las condiciones que busca: discreción, protección y un aliado que no ha cedido a la presión internacional.

¿Maduro realmente está considerando abandonar Venezuela?

A pesar de estos análisis, medios venezolanos han señalado que no existe evidencia concreta de que Maduro esté preparando su salida hacia Turquía. Desde Miraflores, el mensaje ha sido contrario.

Trump anuncia ofensiva “por tierra” contra narcotraficantes venezolanos y aumenta tensión con Maduro
RELACIONADO

Trump anuncia ofensiva “por tierra” contra narcotraficantes venezolanos y aumenta tensión con Maduro

En un discurso pronunciado el 26 de noviembre, el líder del régimen aseguró que Venezuela debe “defender cada centímetro del territorio”, insinuando que no contempla abandonar la nación pese al creciente cerco internacional.

Entre especulaciones, presión diplomática y recompensas millonarias, el futuro de Maduro continúa rodeado de incógnitas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump anuncia ofensiva “por tierra” contra narcotraficantes venezolanos y aumenta tensión con Maduro

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

Nicolás Maduro

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Resultados de la Lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025: consulta aquí los números ganadores del premio mayor.

Cauca

Violencia sin límites en Cauca: ataques armados, secuestros y atentados con explosivos

Hostigamientos, retenes ilegales, carros bomba y secuestros se han registrado desde el 14 de noviembre en varios municipios del departamento.

Educación

Uniformes usados de la Policía renacen en manos de mujeres trans amazónicas como propuesta de moda social

Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos