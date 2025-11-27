CANAL RCN
Internacional

Trump anuncia ofensiva “por tierra” contra narcotraficantes venezolanos y aumenta tensión con Maduro

Maduro, sin embargo, denunció que se trata de una maniobra militar para derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras.

Foto: AFP
Noticias RCN

AFP

noviembre 27 de 2025
09:36 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que los esfuerzos para frenar a los narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, en un nuevo episodio de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a Washington de utilizar la campaña antidrogas como un pretexto para derrocarlo.

“Casi hemos detenido (el tráfico de drogas), está detenido en un 85% por mar”, dijo Trump durante una videollamada con tropas estadounidenses en el Día de Acción de Gracias desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. “Y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”, añadió.

EE. UU. acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, designado esta semana como grupo terrorista, mientras Caracas calificó la medida como una “ridícula patraña”. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.

Estados Unidos desplegó en el Caribe el portaviones USS Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza, en operaciones que asegura son antidrogas. Maduro, sin embargo, denunció que se trata de una maniobra militar para derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

Caracas denuncia “ejecuciones extrajudiciales”

El gobierno venezolano calificó los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y cuestionó la falta de pruebas sobre la identidad de las personas atacadas.

Trump también autorizó acciones clandestinas de la CIA en territorio venezolano y afirmó que “en algún momento” hablará con Maduro, en medio de un escenario marcado por la confrontación política y militar entre ambos gobiernos.

