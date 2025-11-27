"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

La advertencia de Venezuela ante posibles invasiones volvió a ocupar la agenda internacional luego de que Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, emitiera un mensaje contundente durante el programa semanal del régimen.

En medio de la tensión aérea generada por las recientes cancelaciones de vuelos hacia ese país, Cabello aseguró que cualquier actor externo que intente desafiar la soberanía venezolana enfrentará una respuesta “sin reglas” por parte del Estado y su población.

Las declaraciones surgieron tras días de incertidumbre en el sector aeronáutico, luego de que varias aerolíneas internacionales suspendieran operaciones debido a un aviso de la autoridad aérea de Estados Unidos, que solicitó a los pilotos extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y áreas del sur del Caribe.

Diosdado Cabello criticó a las aerolíneas y respaldó la decisión del Gobierno

Durante la más reciente emisión transmitida por el canal estatal VTV, Cabello justificó la determinación del Gobierno venezolano de retirar las concesiones de vuelo a aerolíneas que no reanudaran sus rutas en un plazo de 48 horas.

Según explicó, la medida se tomó como un acto de “soberanía”, argumentando que el país no aceptará presiones externas ni condiciones impuestas desde organismos internacionales.

“Si no vuelan, no vuelen más. Quédense con sus aviones; nosotros nos quedamos con la dignidad”, afirmó, en un mensaje directo a las compañías que acataron el aviso estadounidense.

Para el dirigente chavista, la decisión del Ejecutivo es una muestra de firmeza frente a lo que consideran intromisiones extranjeras en asuntos internos.

“No habrá reglas”: la advertencia que encendió las alarmas

Más allá del tema aeronáutico, la frase que generó mayor eco fue la advertencia dirigida a cualquier país o fuerza que pretenda ingresar a Venezuela sin autorización.

Cabello, en tono desafiante, afirmó que el Gobierno es el que "decide quién vuela en Venezuela y quién no" y el que ataque se va a encontrar con la furia de un pueblo, dejando claro que el Gobierno considera cualquier intento de intervención como una agresión directa.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que la situación política y económica del país continúa siendo objeto de análisis internacional.

Mientras tanto, el régimen insiste en reforzar su narrativa de defensa nacional y de rechazo a cualquier presión externa.