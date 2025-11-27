CANAL RCN
Internacional

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

Diosdado Cabello lanzó advertencia en medio de tensiones aéreas: "Venezuela decide quien vuela y quien no"

Diosdado Cabello
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La advertencia de Venezuela ante posibles invasiones volvió a ocupar la agenda internacional luego de que Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, emitiera un mensaje contundente durante el programa semanal del régimen.

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela
RELACIONADO

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela

En medio de la tensión aérea generada por las recientes cancelaciones de vuelos hacia ese país, Cabello aseguró que cualquier actor externo que intente desafiar la soberanía venezolana enfrentará una respuesta “sin reglas” por parte del Estado y su población.

Las declaraciones surgieron tras días de incertidumbre en el sector aeronáutico, luego de que varias aerolíneas internacionales suspendieran operaciones debido a un aviso de la autoridad aérea de Estados Unidos, que solicitó a los pilotos extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y áreas del sur del Caribe.

Diosdado Cabello criticó a las aerolíneas y respaldó la decisión del Gobierno

Durante la más reciente emisión transmitida por el canal estatal VTV, Cabello justificó la determinación del Gobierno venezolano de retirar las concesiones de vuelo a aerolíneas que no reanudaran sus rutas en un plazo de 48 horas.

Diosdado Cabello desafió a EE.UU. con machetes en mano junto con la Milicia Campesina: video
RELACIONADO

Diosdado Cabello desafió a EE.UU. con machetes en mano junto con la Milicia Campesina: video

Según explicó, la medida se tomó como un acto de “soberanía”, argumentando que el país no aceptará presiones externas ni condiciones impuestas desde organismos internacionales.

“Si no vuelan, no vuelen más. Quédense con sus aviones; nosotros nos quedamos con la dignidad”, afirmó, en un mensaje directo a las compañías que acataron el aviso estadounidense.

Para el dirigente chavista, la decisión del Ejecutivo es una muestra de firmeza frente a lo que consideran intromisiones extranjeras en asuntos internos.

“No habrá reglas”: la advertencia que encendió las alarmas

Más allá del tema aeronáutico, la frase que generó mayor eco fue la advertencia dirigida a cualquier país o fuerza que pretenda ingresar a Venezuela sin autorización.

Cabello, en tono desafiante, afirmó que el Gobierno es el que "decide quién vuela en Venezuela y quién no" y el que ataque se va a encontrar con la furia de un pueblo, dejando claro que el Gobierno considera cualquier intento de intervención como una agresión directa.

Diosdado Cabello advierte a Trump y confirma apoyo militar extranjero al régimen de Maduro en Venezuela
RELACIONADO

Diosdado Cabello advierte a Trump y confirma apoyo militar extranjero al régimen de Maduro en Venezuela

Estas declaraciones llegan en un momento en el que la situación política y económica del país continúa siendo objeto de análisis internacional.

Mientras tanto, el régimen insiste en reforzar su narrativa de defensa nacional y de rechazo a cualquier presión externa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Londres

Falleció reconocida diseñadora de modas que vistió a Lady Gaga y Rihanna

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

El Salvador

¿Condenas de 397 años en prisión? Son una realidad para los pandilleros en El Salvador

Otras Noticias

Catatumbo

Liberada expersonera de Tamalameque tras nueve meses de secuestro en el Catatumbo

El secuestro de la expersonera Yennis Salazar Zabaleta habría sido perpetrado por el ELN.

Jhon Durán

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Jhon Durán fue expulsado en la Europa League por intentar dar un cabezazo a un rival en el Fenerbahce vs. Ferencvaros. El colombiano recibió roja directa.

Redes sociales

Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos