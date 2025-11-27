CANAL RCN
Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

Nicolás Maduro recorrió Caracas manejando un carro para rechazar versiones de miedo dentro del chavismo.

Nicolás Maduro manejando por las calles de Venezuela.
Fotos: capturas pantallas El Mundo

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:02 p. m.
Nicolás Maduro condujo un carro por las calles de Venezuela y difundió el video en el que aparece manejando por distintos sectores de Caracas con el propósito de transmitir un mensaje claro: en Venezuela, según él, reina la calma.

La grabación, publicada en redes sociales, muestra al líder del régimen recorriendo la capital junto al político dominicano Miguel Mejía mientras intenta contrarrestar versiones que hablan de miedo, aislamiento o tensión dentro del Gobierno.

Las imágenes, grabadas desde el interior del automóvil, muestran al Maduro conversando de manera distendida con su acompañante mientras avanzan por avenidas principales de la capital.

El venezolano afirmó que la ciudad mantiene un ambiente cotidiano y que las autoridades no se encuentran escondidas ni bajo estrés, como han sugerido algunos sectores fuera de Venezuela.

El recorrido se realizó en un momento marcado por tensiones externas. Días antes, el Gobierno de República Dominicana autorizó el aterrizaje de aviones militares de Estados Unidos en dos de sus aeropuertos, una decisión que generó reacciones en Caracas y que fue interpretada como una señal de respaldo a las presiones contra el régimen venezolano.

Nicolás Maduro manejó un carro por las calles de Caracas

Durante el trayecto, Mejía comentó que en el exterior circulan percepciones de que Maduro y su entorno estarían recluidos o actuando con temor.

Maduro respondió mostrando el movimiento en las calles y la presencia de personas en plazas, estaciones de transporte y barrios populares, destacando que la vida en la capital avanza con normalidad.

En el video, Nicolás Maduro incluso bromeó al preguntar si “se van de rumba”, mientras señala zonas con decoración navideña anticipada.

Las paradas incluyeron sectores como la avenida San Martín, Capuchinos y la entrada de El Guarataro, donde insistió en que el “ambiente festivo” contradice las narrativas que mencionan inestabilidad.

Video viral de Nicolás Maduro manejando por las calles de Caracas

Nicolás Maduro utilizó este tipo de recorridos como herramienta para enviar mensajes políticos tanto hacia dentro como hacia fuera del país.

En esta ocasión, el propósito fue subrayar que la administración se mantiene tranquila y que no existe temor frente a movimientos diplomáticos o militares en la región.

