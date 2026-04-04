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Tekashi 6ix9ine presumió una firma de Nicolás Maduro tras salir de la cárcel

El reconocido rapero estadounidense salió de prisión y mostró un peluche de Bob Esponja con la firma del líder del régimen venezolano.

Tekashi Maduro firma
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

abril 04 de 2026
08:57 a. m.
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El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a captar la atención mediática tras salir de prisión luego de cumplir 90 días en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Estados Unidos. Su liberación rápidamente se convirtió en tendencia, no solo por su historial judicial, sino por un detalle inesperado que mostró a su salida.

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A través de un video difundido en redes sociales, el artista presumió un muñeco de Bob Esponja que, según sus propias palabras, habría sido autografiado por Nicolás Maduro. En las imágenes, se observa al rapero enseñando el objeto mientras afirma: “Mira, Maduro lo firmó”, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

El hecho ocurre luego de que el artista fuera condenado a tres meses de prisión a inicios de diciembre de 2025, tras violar los términos de su libertad supervisada. El propio 6ix9ine se había declarado culpable en julio de ese mismo año, lo que derivó en su reclusión en una de las cárceles más conocidas de Brooklyn.

El inusual objeto que desató la controversia

Durante el video, el rapero mostró con detalle el muñeco, en el que se apreciaría una firma acompañada de una fecha y un mensaje relacionado con Venezuela. Aunque el artista aseguró que se trataba de un autógrafo de Maduro, hasta el momento no existe confirmación que respalde la autenticidad de este objeto.

La escena no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios cuestionaron la veracidad del supuesto detalle, otros se centraron en lo llamativo del episodio, considerando el contraste entre una figura política y un objeto asociado a la cultura popular.

Además, en el mismo material audiovisual, se ve al rapero sonriente, saludando a un amigo y caminando hacia un vehículo, mientras sostiene el muñeco. Posteriormente, también celebró su libertad colocándose una cadena llamativa que le fue entregada a su salida.

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