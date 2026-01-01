CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto ataque de EE.UU. en Venezuela

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de atraque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas.

Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto de ataque de EE.UU. en Venezuela
Foto: Facebook Nicolás Maduro

AFP

Noticias RCN

enero 01 de 2026
08:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 1 de enero se conoció una entrevista del periodista español Ignacio Ramonea Nicolás Maduro en la que se habló del presunto ataque que Estados Unidos habría ejecutado en territorio venezolano antes de terminar el 2025.

Al ser preguntado sobre los detalles de la operación que el gobierno venezolano no ha confirmado ni desmentido, Maduro eludió el tema y se limitó a decir que "eso puede ser un tema que conversemos en unos días" y agregó que el pueblo está seguro y en paz.

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA
RELACIONADO

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

"Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país, y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz".

Confirmó que no ha hablado con Trump desde la conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de "cordial y respetuosa".

Maduro aseguró que Estados Unidos busca imponerse "por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza". Dijo que amenazar un país viola las leyes internacionales.

"Están violando las leyes internacionales de manera descarada y además tiene un gran componente ético, moral. Porque el pueblo de Estados Unidos tiene que preguntarse si eligieron a su gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina".

Añadió que su país tiene un modelo "perfecto" de combate al narcotráfico.

Primer ataque de EE.UU. en Venezuela lo habría ejecutado la CIA

El presidente Donald Trump aseguró el martes 29 de diciembre que fuerzas estadounidenses destruyeron una gran instalación que estaría vinculada al narcotráfico. El diario The New York Times afirmó que este ataque se habría llevado a cabo dentro de territorio venezolano, en lo que sería el primer bombardeo en tierra tras el incremento de las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro.

El 30 de diciembre, The New York Times y la cadena CNN difundieron detalles de lo que habría sido la operación.

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?
RELACIONADO

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?

El ataque con drones habría sido ejecutado por la CIA en un muelle donde las autoridades estadounidenses creen que el Tren de Aragua almacenaba estupefacientes y no hubo víctimas mortales.

Destacaron que tras este bombardeo inició una fase más agresiva en contra el régimen de Maduro a quien Washington acusa de ser cabecilla del Cartel de Los Soles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

VIDEO I Fuerte temblor en México interrumpió rueda de prensa presidencial

ONU

Colombia inicia mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

Ecuador

Aumenta número de muertos tras ataque armado en Ecuador en la víspera de Año Nuevo

Otras Noticias

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Alfredo Morelos tomó una decisión clave sobre su futuro deportivo y ya conoce su destino hasta 2028.

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores

La familia de Andrea Valdiri atraviesa un momento de luto que conmovió a sus seguidores.

Transmilenio

Usuarios de TransMilenio pagarían $213.000 al mes con el nuevo aumento del pasaje

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto que asesinó a golpes a su propia madre el día de las velitas

Quemados con pólvora

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante