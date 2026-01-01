Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto ataque de EE.UU. en Venezuela

Este jueves 1 de enero se conoció una entrevista del periodista español Ignacio Ramonea Nicolás Maduro en la que se habló del presunto ataque que Estados Unidos habría ejecutado en territorio venezolano antes de terminar el 2025.

Al ser preguntado sobre los detalles de la operación que el gobierno venezolano no ha confirmado ni desmentido, Maduro eludió el tema y se limitó a decir que "eso puede ser un tema que conversemos en unos días" y agregó que el pueblo está seguro y en paz.

"Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país, y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz".

Confirmó que no ha hablado con Trump desde la conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de "cordial y respetuosa".

Maduro aseguró que Estados Unidos busca imponerse "por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza". Dijo que amenazar un país viola las leyes internacionales.

"Están violando las leyes internacionales de manera descarada y además tiene un gran componente ético, moral. Porque el pueblo de Estados Unidos tiene que preguntarse si eligieron a su gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina".

Añadió que su país tiene un modelo "perfecto" de combate al narcotráfico.

Primer ataque de EE.UU. en Venezuela lo habría ejecutado la CIA

El presidente Donald Trump aseguró el martes 29 de diciembre que fuerzas estadounidenses destruyeron una gran instalación que estaría vinculada al narcotráfico. El diario The New York Times afirmó que este ataque se habría llevado a cabo dentro de territorio venezolano, en lo que sería el primer bombardeo en tierra tras el incremento de las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro.

El 30 de diciembre, The New York Times y la cadena CNN difundieron detalles de lo que habría sido la operación.

El ataque con drones habría sido ejecutado por la CIA en un muelle donde las autoridades estadounidenses creen que el Tren de Aragua almacenaba estupefacientes y no hubo víctimas mortales.

Destacaron que tras este bombardeo inició una fase más agresiva en contra el régimen de Maduro a quien Washington acusa de ser cabecilla del Cartel de Los Soles.