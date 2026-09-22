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Menores indígenas estaban siendo sometidas a vejámenes sexuales en el Meta: cuatro hombres bajo la lupa

Según la Fiscalía, las niñas, de entre 12 y 15 años, también habrían sido inducidas al consumo de sustancias.

Mañana Express

María Fernanda Correa

septiembre 22 de 2026
09:03 a. m.
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Cuatro niñas indígenas, de entre 12 y 15 años, habrían sido víctimas de violencia sexual en hechos que, según la Fiscalía, se extendieron durante varios años en dos resguardos indígenas de Puerto Concordia, Meta.

Por estos hechos, cuatro hombres fueron judicializados como presuntos responsables. La investigación permitió documentar hasta ahora cuatro víctimas, pero las autoridades buscan establecer si existen más menores afectadas.

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El caso fue revelado durante las audiencias de judicialización, donde la Fiscalía expuso detalles sobre la manera en que, presuntamente, los procesados se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de las menores.

Descubren red de explotación sexual de menores indígenas en resguardos del Meta

De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se habrían presentado entre 2019 y 2026 en los resguardos Cañuela Sal y Luna Roja, ubicados en jurisdicción de Puerto Concordia.

La Fiscalía sostiene que los hombres habrían utilizado diferentes mecanismos para acercarse a las niñas y generar condiciones que posteriormente les permitieran someterlas a agresiones sexuales.

La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, señaló que hasta el momento se han identificado cuatro víctimas.

Cuatro hombres que se habrían aprovechado de la condición de vulnerabilidad de niñas indígenas pertenecientes a dos resguardos ubicados en Puerto Concordia, Meta, para someterlas a diferentes vejámenes sexuales, fueron judicializados.

¿Cómo lograban llegar a las menores para luego someterlas a los abusos?

Uno de los elementos revelados durante la investigación tiene que ver con la forma en la que los señalados, presuntamente, habrían establecido contacto con las niñas.

Según la Fiscalía, en algunos casos les ofrecían dulces, refrescos, alimentación e incluso alojamiento.

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Posteriormente, las menores habrían sido inducidas al consumo o inhalación de sustancias tóxicas, situación que, según el ente acusador, habría sido aprovechada para cometer las agresiones sexuales.

La Fiscalía indicó que hasta ahora se han documentado cuatro víctimas que habrían sido inducidas a inhalar pegante que les era entregado en botellas.

Uno de los hechos expuestos ocurrió en enero de 2026

Durante una de las audiencias, la Fiscalía expuso un hecho ocurrido presuntamente el 19 de enero de 2026, en horas de la tarde, en Puerto Concordia.

De acuerdo con la acusación presentada ante el juez, uno de los procesados habría ofrecido a una menor una sustancia contenida en una botella de gaseosa a cambio de un acto sexual.

La víctima tenía 14 años al momento de los hechos, según lo expuesto por la Fiscalía.

¿Qué pasó con los cuatro hombres que investigan por estos hechos?

La Fiscalía imputó a los cuatro procesados los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir. Los señalados no aceptaron los cargos.

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Por lo tanto, los cuatro hombres mantienen su presunción de inocencia y será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad penal dentro del proceso.

Dos menores fueron encontradas durante los allanamientos

Durante los procedimientos adelantados por los investigadores también fueron encontradas dos menores indígenas, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Las autoridades buscan garantizar su protección y verificar si existe alguna relación entre estas menores y los hechos que actualmente son investigados.

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