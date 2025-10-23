Tome nota: EE.UU. actualiza los requisitos y tarifas del pasaporte para menores de edad

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado una serie de actualizaciones en los requisitos y tarifas para la solicitud de pasaportes estadounidenses para menores de 16 años, una medida que afecta a miles de familias en todo el territorio y en el extranjero.

Con la intención de optimizar los procesos y ajustar los costos a los servicios de tramitación, los cambios entran en vigor a partir del año fiscal 2025 y buscan garantizar la seguridad e identidad de los solicitantes más jóvenes.

La principal novedad reside en la estructura de costos. La tarifa total para un pasaporte infantil (libreta de pasaporte) pasa a ser de $135 USD, unos 526 mil pesos colombianos, desglosados en una tarifa de solicitud de $100 USD y una tarifa de aceptación (o ejecución) de $35 USD.

Esta última es obligatoria en toda solicitud inicial o renovación presencial, lo que incluye a los menores de 16 años, ya que sus pasaportes tienen una validez de solo cinco años y no son elegibles para la renovación por correo o en línea.

Costos del pasaporte para menores de edad

Para las familias que optan por la Tarjeta de Pasaporte (válida únicamente para viajes terrestres y marítimos a Canadá, México, el Caribe y Bermuda), el costo total es de $50 USD ($15 USD de solicitud más $35 USD de aceptación). Si se solicitan ambos documentos simultáneamente, el costo asciende a $115 USD por la tarifa de solicitud de ambos más los $35 USD de la tarifa de aceptación, totalizando $150 USD.

Se recomienda a los padres y tutores verificar los métodos de pago aceptados, generalmente cheque o giro postal para la tarifa de solicitud a nombre del "U.S. Department of State" y la tarifa de aceptación a la oficina donde se presenta la solicitud.

En cuanto a los requisitos de presentación, se mantiene la obligatoriedad de que todos los niños menores de 16 años soliciten su pasaporte en persona en una agencia de pasaportes autorizada o en una oficina de aceptación.

Este proceso requiere la presencia del menor y, idealmente, de ambos padres o tutores legales. La comparecencia de los dos progenitores es la forma preferida por el Departamento de Estado para otorgar el consentimiento.

Requisitos que debe cumplir el menor de edad para el pasaporte

El padre o tutor presente debe llevar el Formulario DS-11 (solicitud de pasaporte) sin firmar, la prueba de ciudadanía del menor (como un certificado de nacimiento original o Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero), prueba de la relación parental, y la identificación válida de los padres.

Adicionalmente, se debe presentar el Formulario DS-3053 (Declaración de Consentimiento del Padre o Tutor Ausente), debidamente firmado ante notario público y acompañado de una fotocopia del documento de identidad del padre ausente. En casos excepcionales, donde no se puede contactar al otro progenitor, se debe completar el Formulario DS-5525, explicando la situación detalladamente.

Otra consideración importante es la fotografía. Debe ser reciente (tomada en los últimos seis meses), a color, de 2x2 pulgadas (5x5 cm), con fondo blanco, y el menor debe mostrar una expresión facial neutra y ambos ojos abiertos, sin gafas ni sombreros. Los estándares fotográficos federales y de la OACI son estrictos y no admiten retoques digitales ni sombras.

Finalmente, el servicio acelerado sigue siendo una opción para aquellos que necesitan el pasaporte con urgencia. Por un costo adicional de $60 USD por solicitud, el tiempo de procesamiento se reduce significativamente. También está disponible un servicio de entrega urgente por $22.05 USD para recibir el documento en uno o dos días hábiles después de la impresión.