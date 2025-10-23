CANAL RCN
Colombia

Colombia rechaza destrucción de lancha en el Pacífico y le hace un llamado a Estados Unidos

Durante el último par de días, fueron destruidas dos lanchas que presuntamente transportaban droga.

Cancillería.
Cancillería. Foto: Cancillería.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
06:55 a. m.
La Cancillería rechazó el más reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en las aguas del Pacífico.

En los últimos días, las tropas estadounidenses llevaron a cabo dos ataques en el Pacífico. Las operaciones anteriores se habían efectuado en el Caribe, donde se ha desarrollado el despliegue militar que comenzó el 2 de septiembre.

Dos ‘narcolanchas’ destruidas

El primer ataque en el Pacífico se llevó a cabo el martes 21 de octubre, de acuerdo con lo revelado por Pete Hegseth, secretario de Guerra. Al parecer, la lancha estaba transportando droga y la tripulación estaba conformada por dos personas, quienes murieron en el acto.

Menos de 48 horas después, el miércoles 22 de octubre, fue destruida la segunda lancha. El secretario aseguró que estaba cubriendo una ruta marítima que es ampliamente utilizada por los narcotraficantes. Tres personas fallecieron.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno colombiano rechazó estos hechos. Además, le hizo un llamado a Estados Unidos para que cese los ataques y respete las normas internacionales.

El mensaje de la Cancillería: “Respetar las normas”

El Gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región.

El mensaje de la Cancillería va de la mano con los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha hecho. Recientemente, ha intercambiado mensajes polémicos con Trump, a quien llamó “monstruo”. El mandatario norteamericano no se ha quedado de brazos cruzados y le dijo “matón”, junto con el anuncio de la suspensión de las ayudas económicas.

A pesar de los cuestionamientos internacionales, el presidente Donald Trump justificó las operaciones e incluso informó que tomarán acciones para impedir el ingreso vía terrestre. Afirmó que se trata de situaciones relacionadas a la seguridad nacional.

