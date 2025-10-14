CANAL RCN
Internacional

Nuevo ataque estadounidense contra supuesta lancha narco frente a Venezuela deja seis muertos

El presidente Petro sugirió en un trino confirmado por fuentes anónimas a un medio estadounidense que a bordo de una de las embarcaciones hundidas en el caribe iban ciudadanos colombianos.

Destrucción de lancha que llevaba droga.
Destrucción de lancha que llevaba droga. Foto: Donald Trump (Truth Social).

Noticias RCN

AFP

octubre 14 de 2025
01:56 p. m.
Una nueva operación militar de Estados Unidos en el mar Caribe terminó con la destrucción de una embarcación que, según información de inteligencia, estaría vinculada al narcotráfico internacional. El presidente Donald Trump confirmó la acción este martes a través de un mensaje en su red Truth Social, donde reportó la muerte de seis personas, a quienes calificó como “narcoterroristas”.

El ataque se enmarca en una serie de acciones emprendidas por Washington desde agosto, cuando desplegó buques militares y un submarino en aguas cercanas a Venezuela. Con esta incursión, suman ya cinco los operativos contra embarcaciones en esa zona, y el número total de víctimas asciende a 27.

Lo que dijo el presidente Petro sobre el bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana
Lancha navegaba una ruta utilizada por los cárteles:

De acuerdo con el mandatario, el blanco fue una lancha que navegaba por una “ruta conocida” utilizada por redes ilícitas. Trump indicó que se actuó tras confirmar que la embarcación transportaba drogas y estaba asociada con grupos narcoterroristas. El mensaje estuvo acompañado de un video en blanco y negro en el que se muestra el impacto de un misil sobre la nave, que termina completamente destruida.

Estados Unidos sostiene que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabeza una estructura criminal conocida como el Cartel de los Soles, acusación que Caracas ha rechazado reiteradamente, denunciando que se trata de una maniobra de Washington para desestabilizar su gobierno.

¿Hubo colombianos en una de las embarcaciones que EE. UU. destruyó en el Caribe?
Petro insiste en que al interior de una de las embarcaciones destruidas iban colombianos:

El pasado 8 de octubre, tras confirmarse otro ataque contra una embarcación sospechosa en el Caribe, el presidente Gustavo Petro sugirió que, en su interior, podían viajar ciudadanos colombianos:

“Indicios muestra que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior”.

Fuentes anónimas dijeron a The New York Times que las sospechas del presidente eran ciertas, pero no se revelo mayor información sobre las víctimas o sus actividades en el mar Caribe.

