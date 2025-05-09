Lo que dijo el presidente Petro sobre el bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana

El presidente Gustavo Petro en las últimas horas reaccionó al ataque estadounidense contra una supuesta lancha narcotraficante en el Caribe, en el que murieron 11 personas que, según el gobierno de Donald Trump, serían miembros de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Colombia ha manifestado su clara posición con el despliegue de tropas en frontera y una serie de comentarios a los que se le suma la reacción del presidente Petro a la emboscada de los buques de guerra a una embarcación venezolana.

Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda.

Presidente Petro calificó de asesinato el bombardeo en aguas del Caribe

El mandatario colombiano aseguró en su cuenta de X que la emboscada se trató de un asesinato, indicó, además, que debieron capturar a los supuestos narcos sin necesidad de matarlos.

Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo.

Al mismo tiempo, se refirió a una eventual violación de los derechos humanos:

"Si al gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional”, escribió.

La advertencia del presidente Petro a EE. UU. ante escalada contra el régimen de Maduro

Estados Unidos desplegó en los últimos días siete buques de guerra en el mar Caribe y anunció el envío de diez aviones caza a Puerto Rico. Venezuela denunció su presencia como una amenaza y llamó a militares reservistas a las filas.

Frente a este panorama y a lo ocurrido con la embarcación que habría sido bombardeada y que dejaría 11 fallecidos, el presidente Petro lanzó una advertencia que podría impactar nuevamente en sus relaciones con Estados Unidos:

El gobierno de EE. UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración (…) en mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos.

Recientemente, Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de fugitivo de la justicia estadounidense y de encabezar a una organización criminal denominada Cartel de los Soles, que el gobierno del presidente Petro desconoce.