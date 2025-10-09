Científicos de la Nasa revelan indicios de que hubo vida pasada en Marte

El mundo, de acuerdo con la administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Fox, está "un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?".

Así lo dio a conocer al revelar este miércoles en la revsita Nature que en una roca recolectada por el róver Perseverance en lo que alguna vez fue un río en el cráter Jezero se encontraron posibles bioformas.

"Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", comentó, en una rueda de prensa en el que amplió la información sobre posibles indicios de vida antigua en el planeta rojo.

Fox descartó que lo que sea que hubiera vivido en Marte siga allí:

Según dijo la administradora asociada, el material encontrado en la roca "es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí".

Los investigadores del proyecto insistieron en que se "requiere más trabajo y estudio" sobre el tema, justo cuando los recortes de la administración Trump amenazan con dejar en el espacio una serie de muestras que fueron recolectadas por sus misiones espaciales.

¿Por qué el róver Perseverance llegó a la zona del descubrimiento?

La roca con nódulos minerales fue recolectada el año pasado luego de que el róver descartará otras zonas del cráter en el que aterrizó en 2021.

De acuerdo con la científica de la Nasa Katie Scott Morgan se escogió el cráter Jezero para su aterrizaje "porque está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar".

Además, esta zona "fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la letra fluía fuera del cráter" y, como bien reza el dicho, donde hubo agua, pudo haber vida.