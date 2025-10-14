Entró en vigor nuevo sistema para viajar a Europa: esto es todo lo que debe saber

Desde el pasado 12 de octubre, un nuevo sistema para el ingreso de viajeros y turistas a Europa empezó a regir de manera drástica. Se trata del Sistema de Entradas y Salidas (EES), el cual reemplaza los sellos manuales en los pasaportes, por uno más sofisticado.

Los viajeros de otros países, como los colombianos, deben registrarse en este sistema automatizado para estancias de corta duración, lo que incluye un escaneo facial y de huellas dactilares en las fronteras del espacio Schengen, una zona de 27 países europeos que han eliminado los controles de fronteras interiores, permitiendo la libre circulación de personas y bienes entre ellos.

¿Cómo funcionará este sistema al momento de ingresar a Europa?

Estos sistemas, que se implementan progresivamente en 2025 y 2026, buscan modernizar, reforzar la seguridad y agilizar los controles fronterizos para los viajeros de países no pertenecientes a la Unión Europea.

En caso de viajar a este continente, los viajeros deberán registrar sus datos biométricos, incluyendo una foto facial y la toma de huellas dactilares, en su primera entrada o salida de la zona Schengen.

Los puntos de entrada pueden incluir quioscos de autoservicio para escanear documentos y registrar los datos biométricos, lo que agiliza el proceso.

Ya estando registrado en este sistema, en las siguientes entradas, solo se necesitará una verificación rápida, ya que los datos ya estarán registrados.

Viajeros necesitarán otro registro para ingresar a Europa

Se trata del sistema ETIAS, un permiso electrónico de viaje que se implementará en la Unión Europea a partir del último trimestre de 2026.

A diferencia de una visa tradicional, el ETIAS no es un visado, sino una autorización de viaje que se vincula electrónicamente al pasaporte del viajero.

Este se realiza en línea y se espera que la mayoría de las autorizaciones se procesen automáticamente en cuestión de minutos. Los solicitantes deberán completar un formulario sencillo con datos de su pasaporte e información básica.