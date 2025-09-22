CANAL RCN
Economía

Reconocida aerolínea de 'bajo costo' dio anuncio clave a viajeros para la semana de receso en octubre

La compañía dio a conocer la noticia de cara a la semana de vacaciones que tienen los estudiantes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:25 p. m.
Un movimiento estratégico para responder a la alta demanda de viajes durante la próxima semana de receso escolar, la aerolínea de bajo costo Wingo ha anunciado un significativo incremento en su capacidad operativa.

La compañía aérea ofrecerá más de 140.000 sillas adicionales y un total de 763 vuelos entre el 3 y el 13 de octubre, lo que representa un crecimiento del 12 % en su oferta de vuelos.

El considerable refuerzo en la operación de Wingo se materializará a través de 84 vuelos adicionales, inyectando más de 15.000 nuevos asientos al mercado.

Este incremento es posible, en parte, gracias a la reciente incorporación del décimo avión a su flota, un hito que marca la consolidación de la aerolínea en el mercado colombiano y su capacidad para expandir sus servicios de manera ágil y eficiente.

¿A qué destinos se aumentará la demanda?

El mayor crecimiento se centrará en el mercado doméstico, especialmente en los populares destinos de playa del Caribe colombiano.

Rutas clave como las que conectan Bogotá con ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta experimentarán un notable aumento, con más de 30 vuelos adicionales programados para satisfacer la afluencia de turistas.

Además de los destinos de sol y playa, la conectividad entre las principales ciudades del país también se fortalecerá. La concurrida ruta entre Bogotá y Medellín contará con 20 vuelos adicionales, mientras que la conexión entre la capital y Cali se verá reforzada con cuatro vuelos extra.

Otras ciudades intermedias también se beneficiarán del plan de expansión, con un aumento en la frecuencia de vuelos hacia y desde Armenia y Bucaramanga, que recibirán seis y ocho vuelos adicionales respectivamente.

La recién inaugurada ruta Bucaramanga-Santa Marta, que ha demostrado ser un éxito, también se potenciará para ofrecer más alternativas a los viajeros de la región.

En el ámbito internacional, Wingo no se queda atrás, proyectando un crecimiento del 6 % en su operación. Con 244 vuelos y más de 45.000 asientos disponibles, la aerolínea busca conectar a los colombianos con sus destinos favoritos fuera del país. Las rutas más beneficiadas por este aumento son aquellas que conectan con populares destinos de esparcimiento en el Caribe, como Bogotá-Punta Cana, que tendrá cuatro vuelos adicionales.

Además, las rutas Medellín-Curazao y Medellín-Aruba, así como Bogotá-La Habana y Cartagena-Panamá, sumarán dos vuelos extra cada una, facilitando los viajes a estas paradisíacas islas y ciudades vibrantes.

