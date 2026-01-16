Objetos personales de Selena Quintanilla llegan al Museo del Grammy en Los Ángeles

Selena Quintanilla logró convertirse en una de las cantantes más representativas de la música tex-mex, pues su gran legado ha trascendido con los años al consolidarse como uno de los íconos más importantes de la música hispana.

Su vida ha sido inspiración para millones de fanáticos, dentro de los que también se exaltan grandes personalidades como Karol G, quien le rindió un sentido homenaje en uno de sus conciertos de su gira ‘Mañana será bonito’.

Así mismo, la artista cuenta con un sin fin de reconocimientos y homenajes que incluyen museos en donde varios de sus objetos son exhibidos a su público, quienes mantienen su legado más vivo que nunca.

Objetos de Selena Quintanilla en el Museo del Grammy

Por primera vez varios de los objetos personales de la intérprete de ‘Como la flor’ salieron de su natal Corpus Christi para ser exhibidos en el famosos Museo del Grammy en una exclusiva muestra que lleva por nombre “Selena: from Texas to the world”. La experiencia inicia con un exclusivo mural en el que se observan distintos momentos de la carrera musical de Quintanilla.

Al ingresar los fanáticos se podrán encontrar con una serie de objetos, previamente seleccionados por la hermana de la cantante, tales como instrumentos de la banda musical que la acompañaba, sus premios Grammy, algunos de sus más icónicos vestuarios, su recordado micrófono que todavía conserva el lápiz labial rojo que usaba, su teléfono móvil, entre otros.

Otro de los objetos más aclamados por su audiencia corresponde a su vestido blanco, que llevó durante los premios Grammy en 1994, hecho con pedrería de Lillie Rubin.

Más detalles de la exhibición

Esta exposición fue inaugurada por Suzette, hermana de la cantante, y Chris Pérez, su viudo, durante el pasado jueves 15 de enero y tendrá las puertas abiertas hasta el próximo 16 de marzo.

Sin embargo, esta importante exhibición llega un mes después de confirmarse la muerte de Abraham Quintanilla, quien fue el padre y mánager de la cantante durante su carrera musical.