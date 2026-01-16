CANAL RCN
Internacional Video

Video inédito del escape y el rescate de María Corina Machado en alta mar

Noticias RCN obtuvo imágenes que eran desconocidas de la impresionante extracción secreta de María Corina Machado de Venezuela.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
03:56 p. m.
Un video inédito de poco más de dos minutos revela el momento exacto del rescate de la líder opositora venezolana María Corina Machado tras perderse por varias horas en alta mar.

La líder opositora fue extraída de Venezuela el 9 de diciembre en una operación ejecutada por la organización Grey Bull Rescue bajo el nombre de ‘Operación Dinamita Dorada’.

Las imágenes conocidas por Noticias RCN muestran el encuentro entre Machado y Bryan Stern, quien comandó la extracción, después de que la dirigente política pasara varias horas perdida en el mar.

Las primeras palabras de María Corina Machado al ser rescatada

En el video se observa cómo la líder opositora se identifica frente a la cámara tras ser rescatada:

"Soy María Corina Machado, estoy viva", dijo mientras agradeció a Grey Bull Rescue por la operación.

La complejidad de la misión quedó evidenciada cuando la embarcación en la que se transportaba Machado perdió la señal de GPS y el teléfono satelital dejó de funcionar, imposibilitando establecer el punto de encuentro con el equipo de rescate. Esta situación prolongó la búsqueda durante varias horas en alta mar antes del exitoso rescate.

Según se revela en el material audiovisual, Bryan Stern y su equipo partieron desde Curazao el 9 de diciembre para ejecutar la extracción.

El grupo de Grey Bull Rescue había estado realizando operaciones en la región durante más de un mes antes de desplegarse al punto de encuentro con la líder venezolana.

Los desafíos que enfrentó María Corina Machado para escapar de Venezuela

El video también documenta conversaciones de Stern describiendo los preparativos y el desarrollo de la misión.

La organización Grey Bull Rescue, conocida por operaciones de extracción en zonas de conflicto, mantuvo durante semanas una presencia discreta en el área caribeña antes de ejecutar el rescate.

Las imágenes finales muestran a María Corina Machado ya en territorio seguro, culminando una operación que enfrentó desafíos técnicos y logísticos significativos.

La falla de los sistemas de navegación y comunicación satelital representó uno de los mayores obstáculos durante la extracción.

Este video es el primer registro audiovisual público de la operación que permitió a la líder opositora abandonar territorio venezolano.

