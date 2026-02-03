CANAL RCN
Colombia

Bogotá activa plataforma para frenar paseos millonarios: así puede consultar placa y conductor

A través de la App 'Mi Movilidad a un clic', los usuarios pueden verificar la información del taxi y conductor para evitar paseos millonarios.

Taxis
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
09:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital del país sigue apostándole a la tecnología para mejorar la seguridad y la experiencia de los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá lanzó una actualización clave de su plataforma digital “Mi Movilidad a un Clic”, un sitio web que ahora permitirá verificar si taxis y conductores cuentan con toda la documentación vigente para operar en la ciudad.

Brutal ataque con cuchillo contra niña de 11 años en Bogotá: su caso se dilata en la justicia
RELACIONADO

Brutal ataque con cuchillo contra niña de 11 años en Bogotá: su caso se dilata en la justicia

La herramienta, que ya funcionaba para trámites como consulta de comparendos, acuerdos de pago, salida de patios y revisión del pico y placa, suma ahora una función que busca combatir delitos como el “paseo millonario” y brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

Así funciona “Mi Movilidad a un Clic” en Bogotá

Según explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, junto con el alcalde Carlos Fernando Galán, “la ciudad ya cuenta con movilidad a un clic. Allí es muy sencillo que el usuario pueda ingresar la placa del vehículo, en este caso el taxi, que va a utilizar y verificar si este taxi y el conductor cuentan con las autorizaciones y están al día para prestar el servicio”.

Es decir, antes de subirse a un taxi, el pasajero podrá consultar en línea si el vehículo tiene los permisos vigentes y si el conductor está debidamente registrado. Todo desde el celular y sin necesidad de intermediarios.

‘Paseo millonario’ será judicializado como secuestro extorsivo: ¿Cuánto tiempo de prisión pagarían los delincuentes?
RELACIONADO

‘Paseo millonario’ será judicializado como secuestro extorsivo: ¿Cuánto tiempo de prisión pagarían los delincuentes?

La plataforma es gratuita y busca simplificar trámites, evitar filas y fortalecer la transparencia en el servicio público de transporte individual.

Verificación digital para frenar delitos como el “paseo millonario”

La nueva función hace parte de una estrategia para reducir riesgos en la ciudad. “Vamos a tener en un poco tiempo un QR que permita, de manera más sencilla, que el usuario pueda ver esa información del conductor y taxi y tengan la tranquilidad de que el que presta el servicio cumpla con la normatividad”, añadió Díaz.

Además, recientemente se publicó una resolución que permitirá mejorar el registro de conductores y fortalecer los controles.

Se subió a un taxi y despertó con una deuda de 20 millones: la pesadilla que revela una víctima en Chapinero
RELACIONADO

Se subió a un taxi y despertó con una deuda de 20 millones: la pesadilla que revela una víctima en Chapinero

Con esta apuesta digital, Bogotá busca que la movilidad no solo sea más ágil, sino también más segura, poniendo la información en manos del ciudadano con solo un clic.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Lluvias en Colombia irían hasta abril, pero la temporada de calor se extenderá varios meses

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Proyecto del IDPYBA busca trabajar y apoyar a proteccionistas de animales en Bogotá

Bogotá

VIDEO | Con las manos en la masa cogieron a apartamenteros en Suba: tenían llaves maestras

Otras Noticias

Oscar Cordoba

Óscar Córdoba reveló quién debe ser el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026

Óscar Córdoba se la jugó y eligió al arquero titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Yeison Jiménez

¡Emotivo! Jowell y Randy rindieron homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El icónico concierto también tuvo un espacio para rendir un sentido homenaje al cantante fallecido.

Estados Unidos

Impactantes videos muestran cómo EE. UU. destruye naves de Irán con un solo ataque

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación