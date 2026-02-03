Bogotá activa plataforma para frenar paseos millonarios: así puede consultar placa y conductor

La capital del país sigue apostándole a la tecnología para mejorar la seguridad y la experiencia de los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá lanzó una actualización clave de su plataforma digital “Mi Movilidad a un Clic”, un sitio web que ahora permitirá verificar si taxis y conductores cuentan con toda la documentación vigente para operar en la ciudad.

La herramienta, que ya funcionaba para trámites como consulta de comparendos, acuerdos de pago, salida de patios y revisión del pico y placa, suma ahora una función que busca combatir delitos como el “paseo millonario” y brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

Así funciona “Mi Movilidad a un Clic” en Bogotá

Según explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, junto con el alcalde Carlos Fernando Galán, “la ciudad ya cuenta con movilidad a un clic. Allí es muy sencillo que el usuario pueda ingresar la placa del vehículo, en este caso el taxi, que va a utilizar y verificar si este taxi y el conductor cuentan con las autorizaciones y están al día para prestar el servicio”.

Es decir, antes de subirse a un taxi, el pasajero podrá consultar en línea si el vehículo tiene los permisos vigentes y si el conductor está debidamente registrado. Todo desde el celular y sin necesidad de intermediarios.

La plataforma es gratuita y busca simplificar trámites, evitar filas y fortalecer la transparencia en el servicio público de transporte individual.

Verificación digital para frenar delitos como el “paseo millonario”

La nueva función hace parte de una estrategia para reducir riesgos en la ciudad. “Vamos a tener en un poco tiempo un QR que permita, de manera más sencilla, que el usuario pueda ver esa información del conductor y taxi y tengan la tranquilidad de que el que presta el servicio cumpla con la normatividad”, añadió Díaz.

Además, recientemente se publicó una resolución que permitirá mejorar el registro de conductores y fortalecer los controles.

Con esta apuesta digital, Bogotá busca que la movilidad no solo sea más ágil, sino también más segura, poniendo la información en manos del ciudadano con solo un clic.