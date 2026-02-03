María Corina Machado anuncia que estará en Venezuela en las próximas semanas

En diciembre de 2025, la líder opositora del régimen de Venezuela, María Corina Machado, salió del país en medio de tensión por su posible captura. Llegó hasta Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo político en contra de Nicolás Maduro.

Mientras se encontraba exiliada, el gobierno de Estados Unidos anunció la captura de Maduro, pero Machado no ha regresado, pues el régimen todavía la tiene 'en la mira'. Sin embargo, a través de sus redes sociales anunció que en "pocas semanas" volverá a su país.

María Corina Machado y su papel tras regresar a Venezuela

A pesar de que las autoridades del régimen, empezando por Tarek William Saab quien hasta hace poco se desempeñó como fiscal general, la calificaron como "prófuga" de la justicia por promover una intervención extranjera, Machado manifestó que volverá con varios objetivos en mente.

En su mensaje, Machado aseguró que su regreso tiene como objetivo “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática”. Asimismo, llamó a los venezolanos a prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”, en alusión a futuros procesos de votación.

¿Qué hizo María Corina Machado durante el exilio?

De acuerdo a lo informado en su video, Machado sostuvo encuentros con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, además de congresistas, organizaciones sociales, senadores y líderes empresariales, donde expresó el potencial de Venezuela en este periodo de transición.