CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado anuncia que estará en Venezuela en las próximas semanas

La líder opositora del régimen de Venezuela anuncia su regreso al país tras recibir el Premio Nobel de Paz y presenciar la caída de Nicolás Maduro.

María Corina Machado Venezuela
FOTO: @MaríaCorinaYA

AFP

marzo 02 de 2026
08:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En diciembre de 2025, la líder opositora del régimen de Venezuela, María Corina Machado, salió del país en medio de tensión por su posible captura. Llegó hasta Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo político en contra de Nicolás Maduro.

Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue excarcelado en Venezuela
RELACIONADO

Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue excarcelado en Venezuela

Mientras se encontraba exiliada, el gobierno de Estados Unidos anunció la captura de Maduro, pero Machado no ha regresado, pues el régimen todavía la tiene 'en la mira'. Sin embargo, a través de sus redes sociales anunció que en "pocas semanas" volverá a su país.

María Corina Machado y su papel tras regresar a Venezuela

A pesar de que las autoridades del régimen, empezando por Tarek William Saab quien hasta hace poco se desempeñó como fiscal general, la calificaron como "prófuga" de la justicia por promover una intervención extranjera, Machado manifestó que volverá con varios objetivos en mente.

Este es el primer candidato que se postula a la Presidencia de Venezuela, tras la caída de Maduro
RELACIONADO

Este es el primer candidato que se postula a la Presidencia de Venezuela, tras la caída de Maduro

En su mensaje, Machado aseguró que su regreso tiene como objetivo “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática”. Asimismo, llamó a los venezolanos a prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”, en alusión a futuros procesos de votación.

¿Qué hizo María Corina Machado durante el exilio?

De acuerdo a lo informado en su video, Machado sostuvo encuentros con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, además de congresistas, organizaciones sociales, senadores y líderes empresariales, donde expresó el potencial de Venezuela en este periodo de transición.

Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela, como también lo quieren hacer cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Siguen los bombardeos sobre Teherán y la respuesta de Irán contra Israel y bases estadounidenses

España

Papa León XIV inaugurará la Sagrada Familia en Barcelona: esta es la fecha

Donald Trump

Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos

Otras Noticias

Irán

¿Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán tendrían impacto en Colombia?

Candidatos al Congreso analizaron ofensiva estadounidense-israelí contra régimen iraní y las amenazas de disidencias contra políticos en Antioquia.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Este lunes 2 de marzo, llega con una energía de renovación emocional y claridad mental.

Comercio

Febrero rompió récord con más de 25.000 vehículos vendidos: vea los modelos favoritos

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Nacional y empate del Cali

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación