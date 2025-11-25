OEA pide moderación a EE. UU. y Venezuela ante tensión por despliegue militar en el Caribe

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a Estados Unidos y Venezuela a actuar con moderación en medio de la crisis generada por el despliegue militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe.

La tensión se agudizó tras el envío del portaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, acompañado de buques de guerra y aviones caza, en el marco de operaciones antidrogas. Caracas denunció que la maniobra constituye un pretexto para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Desde septiembre, Washington ha ejecutado una veintena de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, con un saldo de 83 personas fallecidas.

“Nadie gana en una guerra”

“No queremos ninguna guerra en nuestro hemisferio. La paz es, en última instancia, lo que todos deseamos. Nadie gana en una guerra”, afirmó Ramdin durante una conferencia de prensa virtual.

El jefe de la OEA subrayó que, aunque respalda la lucha contra el crimen organizado, esta debe realizarse conforme al derecho internacional.

“Espero que ambos países den muestras de moderación y garanticen que se puedan encontrar otras vías diplomáticas, mediante negociaciones, para resolver sus problemas”, añadió.

Cuestionamientos a la legalidad de los ataques

Ramdin advirtió que se trata de una “batalla desigual”, en la que los gobiernos carecen de herramientas suficientes para enfrentar eficazmente al crimen organizado transnacional, que “no respeta ninguna ley”.

Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de los ataques estadounidenses en aguas extranjeras o internacionales, lo que añade un nuevo elemento de controversia a la crisis.