Trump puso en marcha la 'Misión Génesis' en Estados Unidos: ¿en qué consiste?

La competencia global por el control de la inteligencia artificial se convirtió en el punto más sensible de la agenda tecnológica.

En este escenario, Estados Unidos busca mantener su papel dominante ante el avance acelerado de China.

En medio de esa disputa, la Casa Blanca definió una hoja de ruta que centraliza recursos, impone nuevas reglas y fija metas estrictas para desarrollar capacidades científicas en tiempo récord. La 'Misión Génesis' surge como el eje de esa estrategia.

¿Qué es la 'Misión Génesis' de Donald Trump?

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone en marcha la 'Misión Génesis', un plan que reorganiza la infraestructura científica federal y aumenta el control del gobierno sobre las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial.

La administración presentó la iniciativa como un paso necesario para acelerar descubrimientos y reforzar la supremacía tecnológica del país en un momento en el que la competencia con China marca el ritmo global.

La orden señala que Estados Unidos está en una carrera por el dominio tecnológico mundial, describiendo la IA como una frontera decisiva para el crecimiento económico y el avance científico.

¿Qué ordena Trump poniendo en marcha la 'Misión Génesis'?

El documento ordena un despliegue institucional que involucra supercomputadoras, bases de datos federales e instalaciones de investigación que se integrarán en una sola plataforma nacional.

El plan asigna al Departamento de Energía la tarea de desarrollar una plataforma unificada de inteligencia artificial, capaz de conectar los sistemas de computación más potentes del país con grandes conjuntos de datos científicos y laboratorios especializados.

La meta es clara: acelerar descubrimientos en sectores críticos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores.

En este sentido, el Departamento de Energía deberá elaborar en 60 días una lista con 20 prioridades científicas consideradas esenciales para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales.

Además, la orden fija un máximo de nueve meses para demostrar la capacidad operativa inicial de la “Plataforma Americana de Ciencia y Seguridad”, el núcleo técnico de toda la estrategia.

¿Qué permitirá la creación de esta plataforma?

De acuerdo con la orden ejecutiva, esta plataforma ofrecerá a los investigadores acceso a sistemas de cómputo de alto rendimiento, herramientas avanzadas de modelado con IA y los conjuntos de datos federales que se utilizarán para automatizar investigaciones y acelerar resultados.

La iniciativa contempla áreas estratégicas como manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, sectores donde Estados Unidos enfrenta una presión creciente por parte de China.

Ahora, la decisión de la Casa Blanca no se limita al campo científico, pues la administración Trump también busca impedir que los estados creen sus propias regulaciones sobre IA, advirtiendo que esa fragmentación normativa podría debilitar la posición nacional.

Según la orden, el gobierno federal estudia mecanismos legales para bloquear esas iniciativas y ha amenazado con retirar apoyo federal a los estados que avancen en regulaciones independientes.