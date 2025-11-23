CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Así luce el espacio aéreo de Venezuela en medio de la suspensión de vuelos tras la advertencia de Estados Unidos

La plataforma digital de tráfico aéreo Flight Radar 24 muestra cómo las aerolíneas internacionales modifican sus rutas para evitar el espacio aéreo venezolano.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
12:37 p. m.
Varias de las principales aerolíneas internacionales comenzaron a modificar sus rutas durante este domingo para esquivar el espacio aéreo venezolano, luego de una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre riesgos potenciales para vuelos civiles en la región.

Entre las compañías que ajustaron sus trayectos figuran Avianca, Gol, KLM, Air Europa e incluso Turkish Airlines, que en algunos de sus servicios nocturnos desde Panamá hacia Estambul optaron por evitar completamente el territorio venezolano.

La alerta de la FAA se produce en el marco de la campaña de Washington contra el narcotráfico y tras la reciente designación del grupo criminal Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por la administración Trump.

Copa Airlines continúa operando hacia Venezuela

De acuerdo con datos de de la plataforma digital de tráfico aéreo, Flight Radar 24, al menos seis aerolíneas han suspendido de manera total sus vuelos hacia Venezuela, entre ellas la española Iberia. La decisión responde directamente a las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades estadounidenses, que mantienen influencia significativa sobre la aviación civil a nivel global.

Por su parte, las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Estelar continúan operando con normalidad sus rutas domésticas y regionales. El monitoreo en tiempo real del espacio aéreo muestra principalmente aeronaves privadas y vuelos internos entre Caracas y otras ciudades del país.

En el caso de Copa Airlines, se mantiene como una de las pocas compañías internacionales que sigue volando hacia Venezuela, aunque se han registrado casos de aeronaves que modifican su trayectoria para evitar el espacio aéreo, como un vuelo observado desde Panamá hacia las Antillas.

Turkish Airlines y Aerosucre mantienen vuelos mientras la FAA alerta sobre riesgos

El panorama presenta variaciones según la compañía: mientras algunos vuelos de Turkish Airlines entre Estambul y Bogotá sobrevuelan Venezuela sin cambios, otros servicios han optado por rutas alternativas durante operaciones nocturnas. En el segmento de carga, la colombiana Aerosucre mantiene operaciones regulares desde Bogotá.

La situación genera incertidumbre sobre las operaciones aéreas comerciales en la región, en tanto las aerolíneas internacionales evalúan los riesgos y ajustan sus rutas conforme a las recomendaciones de seguridad de la FAA, que advierte sobre escenarios potencialmente peligrosos en el espacio aéreo venezolano.

