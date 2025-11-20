Cada 20 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia: alertan la ONU y Unicef

Las familias de 1.200 niños, niñas y adolescentes viven en la incertidumbre, luego de que sus menores fueran reclutados por grupos armados en Colombia y obligados a desarrollar actividades relacionadas con la guerra.

Así lo indica el más reciente informe del secretario general de la Organización de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados, presentado junto a Unicef y la embajada de Canadá en Colombia.

En palabras de la representante de Unicef en el país, Tanya Chapuisat, “miles de familias viven con la incertidumbre permanente: no saben si sus hijos están vivos, si comieron, si regresarán a casa. Extrañan su presencia todos los días”.

¿Qué dicen las cifras sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia?

En el último lustro (2019 – 2024) se denunció el reclutamiento forzado de 1.200 niños, niñas y adolescentes en el país. Los menores afectados suelen integrar comunidades indígenas y afrocolombianas de la costa Pacífica —específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó— o la frontera con Venezuela —específicamente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander— en donde ejercen presencia distintos grupos armados.

El reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado colombiano aumentó un abrumador 64% entre el 2023 y el 2024, llegando a registrarse 453 denuncias el último año.

Estos datos, en conjunto, revelan que el reclutamiento forzado de menores ha aumentado en el país un 300%, los últimos años. Sin embargo, el especialista en protección de Unicef, Julien Hayois, advirtió que el estudio fue realizado “solo con los casos que se han podido monitorear, pero hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados”.

El reclutamiento forzado es solo el inicio:

De acuerdo con Hayois, “en muchos casos, los menores reclutados sufren violencias adicionales, como abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas, homicidios y malos tratos”.

En respuesta, la embajada de Canadá y Unicef lanzaron la campaña “Desarma tu indiferencia” para hacer visible este problema y entender qué acciones podrían ayudar a prevenir más casos de reclutamiento en el país, porque, según Chapuisat:

“Estas cifras deberían indignarnos y llevarnos a movilizar acciones. Sabemos que la mejor manera de prevenir el reclutamiento es garantizando a los niños sus derechos y brindándoles oportunidades reales”.