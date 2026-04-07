Anulan millonaria multa contra Neymar: ¿de qué lo acusaban y por qué no la ejecutaron?

Lo que comenzó como un caso por presunto daño ambiental en una exclusiva zona de Brasil terminó dando un giro.

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La sanción impuesta al futbolista Neymar por la construcción de un lago artificial en su mansión quedó sin efecto, luego de que un tribunal encontrara inconsistencias en el proceso que dio origen a la multa.

¿Por qué le estaban imponiendo una multa millonaria a Neymar?

Un tribunal del estado de Río de Janeiro decidió anular la multa de más de tres millones de dólares que había sido impuesta contra Neymar por un supuesto daño ambiental relacionado con obras realizadas en su residencia.

La sanción había sido aplicada en julio de 2023 por la alcaldía de Mangaratiba, un municipio turístico ubicado a unos 130 kilómetros de Río de Janeiro, donde el jugador tiene una propiedad.

En ese momento, las autoridades locales lo acusaron de “causar polución” en dos bahías de la región, señalando que desechos de la obra del lago artificial habrían sido vertidos en sus aguas.

El caso tomó relevancia por el nombre del implicado y por la naturaleza de la denuncia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la forma en que se adelantó la investigación.

Anulan millonaria multa contra Neymar por daño ambiental en su mansión

De acuerdo con el fallo judicial conocido este martes 31 de marzo, la justicia determinó que “se debe declarar la nulidad” de la multa, al identificar fallas en el sustento probatorio del proceso.

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El juez del caso fue enfático en señalar que la infracción se basó únicamente en “fotografías y videos enviados” en octubre de 2019, los cuales fueron recibidos mediante una denuncia anónima.

Además, se cuestionó que las autoridades ambientales no hubieran realizado verificaciones para confirmar la autenticidad o el contexto de ese material antes de imponer la sanción. Este punto resultó clave en la decisión de dejar sin efecto la multa.

En medio del proceso, la defensa del exjugador del Paris Saint-Germain presentó una pericia técnica que reforzó su posición. Según ese análisis, la calidad del agua en la zona, en la fecha en que se habría producido el supuesto vertimiento, se encontraba dentro de los niveles tolerados, lo que contradecía la acusación inicial.

El equipo jurídico del futbolista también sostuvo que el caso estuvo marcado por la exposición mediática desde su inicio.

Las investigaciones se iniciaron debido al inmenso revuelo mediático que rodeó el caso, únicamente por la implicación del nombre del autor, que es un atleta de renombre mundial.

La multa ascendía a 16 millones de reales, equivalente a poco más de tres millones de dólares al cambio actual. No obstante, esta ya se encontraba suspendida desde 2024, mientras avanzaban los recursos legales que finalmente llevaron a su anulación.