Viajeros tendrán que enfrentar nuevo control migratorio en Europa desde este mes de abril: de esto trata

A partir de este 10 de abril de 2026, viajar al Viejo Continente dejará de ser como lo conocíamos. Tras un periodo de implementación gradual que inició en octubre pasado, el Sistema de Entradas y Salidas (SES) —conocido internacionalmente como Entry/Exit System (EES)— ha quedado plenamente operativo en 29 países europeos. Para los colombianos, esto marca el fin de los tradicionales sellos en el pasaporte y el inicio de un control migratorio estrictamente digital y biométrico.

El SES es una base de datos centralizada y automatizada diseñada por la Unión Europea para modernizar la vigilancia de sus fronteras exteriores.

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A diferencia del sistema anterior, que dependía de la inspección visual de los sellos por parte de un oficial, el SES registra electrónicamente datos personales, huellas dactilares, y el tiempo de estancia para asegurar que nadie exceda los 90 días permitidos en un periodo de 180 días.

Así funcionará el proceso si viaja a Europa desde abril

Es importante aclarar que, a diferencia de otros trámites, el SES no se solicita por internet antes del vuelo. El registro se realiza directamente en los puestos de control fronterizo (aeropuertos, puertos o pasos terrestres) al llegar a Europa.

Al aterrizar en destinos populares como Madrid, París o Berlín, los colombianos encontrarán quioscos de autoservicio o ventanillas equipadas con escáneres. Allí, los viajeros deberán proporcionar sus datos biométricos.

Una vez que la información esté en el sistema, las entradas y salidas futuras serán mucho más ágiles, ya que el historial quedará vinculado digitalmente al pasaporte biométrico del ciudadano.

¿En qué países se aplica?

El sistema ya es obligatorio en la gran mayoría de las naciones del Espacio Schengen y países asociados, incluyendo:

Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Países Bajos, Suiza, Noruega y otros 20 estados.

Excepciones importantes: Irlanda y Chipre no participan en este sistema, por lo que mantendrán el sellado manual de pasaportes.