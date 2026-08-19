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Capturan en México a uno de los principales testigos del secuestro de ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía de México arrestó a un supuesto testigo del secuestro del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Capturados
FOTO: Diseñada por Magnific.

AFP

agosto 19 de 2026
09:58 p. m.
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La Fiscalía de México dio a conocer la captura de Fausto Corrales, señalado como uno de los posibles testigos del secuestro del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos y quedó bajo custodia de las autoridades.

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Corrales fue arrestado en Ciudad de México y es investigado por su posible relación con el asesinato de un exsecretario de Salud de Sinaloa.

¿Quién es Fausto Corrales?

Según la Fiscalía, habría asistido a la reunión en la que Zambada iba a ser secuestrado, por lo habría presenciado al detalle lo ocurrido.

Este caso tiene como antecedente el traslado del capo a territorio estadounidense, una operación que, según la información recopilada, habría sido ordenada por un hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien también terminó entregándose.

Hasta la captura de Corrales, el principal testigo conocido era el piloto de la aeronave utilizada en el traslado. Ese hombre fue detenido en febrero de 2025 y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses, aunque su identidad no ha sido revelada.

La tensión provocada por ‘El Mayo’ Zambada

Por otro lado, la Fiscalía considera que este nuevo arresto puede aportar elementos relevantes para esclarecer el caso. La investigación también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre una posible participación de Estados Unidos y sobre el respeto a la soberanía mexicana.

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Las diferencias entre ambos gobiernos aumentaron después de que el avión relacionado con el caso fuera exhibido en un museo estadounidense como parte de una operación del FBI. México pidió explicaciones para determinar si se trató de una acción policial que pudo haber vulnerado su soberanía, mientras Washington ha negado haber participado en el secuestro.

La versión conocida inicialmente apuntaba a que el hijo de ‘El Chapo’ habría actuado por cuenta propia y entregado a Zambada a cambio de beneficios dentro de su proceso judicial en Estados Unidos. La detención de Corrales abre ahora una nueva línea dentro de la investigación mexicana sobre lo ocurrido.

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