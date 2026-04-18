Independiente Santa Fe ya habría tomado una decisión con Pablo Repetto: ¿se va?

Independiente Santa Fe ha tenido una temporada bastante accidentada y, en estos momentos, el cuerpo técnico no cuenta con la aprobación de la hinchada.

A pesar de que el 'león capitalino' quedó campeón de la Superliga en el comienzo de la temporada, no ha tenido una buena actuación en la Liga BetPlay 2026 I y, además, su arranque en Copa Libertadores también ha sido complejo.

En el torneo local, Independiente Santa Fe tan solo ha conseguido ganar cuatro partidos, mientras que ha empatado ocho y ha perdido otros cuatro.

Es así como está en la treceava posición con 20 puntos y, a pesar de que todavía tiene opciones de clasificar, está obligado casi que a sumar las nueve unidades que le restan por jugar en el 'todos contra todos'.

Además, en el debut de Copa Libertadores empató 1-1 vs. Peñarol, en El Campín, y en la segunda fecha viajó a Sao Paulo y perdió 2-0 contra Corinthians.

En medio de esa realidad, comenzó a circular el rumor de que Pablo Repetto y su cuerpo técnico se encuentran en la cuerda floja, pero también se conoció la decisión que habría tomado la institución en las últimas horas.

Por ahora, Pablo Repetto no se iría de Independiente Santa Fe

De acuerdo con fuentes consultadas por el Vbar Caracol, Pablo Repetto seguiría siendo el director técnico de Independiente Santa Fe y dirigirá al equipo en la fecha 17, vs. Cúcuta Deportivo, en El Campín.

"Pablo Repetto no saldrá de Santa Fe. Seguirá unos partidos y estará el domingo frente a Cúcuta. Además, su salida del 'león' está cerca de los 2.000 millones de pesos", aseguró el medio citado.

Sin embargo, en caso de un resultado adverso contra los 'motilones', la decisión podría cambiar.

¿Cómo cerrará Independiente Santa Fe el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I?

El domingo 19 de abril, a las 2:00 de la tarde y en condición de local, Independiente Santa Fe enfrentará a Cúcuta Deportivo.

Posteriormente, el jueves 23 de abril, a las 6:00 de la tarde, enfrentará a Pasto en condición de visitante y, finalmente, el sábado 2 de mayo, a las 3:00 de la tarde, jugará la última fecha vs. Internacional de Bogotá, en el 'coloso de la 57'.