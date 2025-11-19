CANAL RCN
Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca

Los grupos armados ahora utilizan plataformas en línea para prometer lujos, entrenamientos y falsas oportunidades.

noviembre 19 de 2025
08:54 p. m.
En las zonas donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes enfrentan carencias, los grupos criminales encontraron un nuevo escenario para expandir su control: el reclutamiento digital.

A través de redes y plataformas en línea, estas organizaciones difunden mensajes creados para atraer a menores con ofertas irreales que terminan convirtiéndose en trampas.

La situación es crítica en el Cauca, departamento que concentra la mayor cantidad de casos en todo el país.

¿En qué consiste la nueva modalidad de reclutamiento de menores?

El reclutamiento de menores por parte de estructuras armadas ilegales dejó de depender únicamente del contacto directo.

Ahora, las organizaciones criminales operan desde el entorno digital, transmitiendo videos y mensajes diseñados para seducir a niños y niñas que viven en territorios aislados, especialmente en zonas rurales del Cauca.

Los contenidos, cuidadosamente elaborados, muestran una vida ficticia: supuestos lujos, actividades “especiales”, entrenamientos con tecnología como drones y promesas laborales que nunca se cumplen.

En otros casos, los adultos detrás de las pantallas recurren a la manipulación emocional, estableciendo vínculos afectivos o incluso enamoramientos con los menores para facilitar su entrega voluntaria.

Las víctimas son principalmente niños y niñas indígenas, campesinos y afrodescendientes que viven en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué ofrecen los grupos criminales para atraer a los menores?

En esos videos, los grupos criminales ofrecen comida estable, una supuesta posición de reconocimiento dentro de sus filas y una falsa sensación de protección.

Pero detrás de ese discurso se esconde la misma práctica que las comunidades denuncian desde hace años: captación y sometimiento.

El director de Indepaz, Camilo González, detalla el mecanismo utilizado por estas estructuras criminales:

Los llevan a campamentos, les han prometido incluso pagos y a partir de que llegan al campamento ya se convierten en secuestrados.

Él advierte que, una vez dentro de estos campamentos, los menores no solo pierden su libertad, sino que pasan a estar completamente bajo el dominio de estos grupos:

Son capturados, secuestrados, sometidos, esclavizados y esclavizadas.

Cabe resaltar que, el aumento de este tipo de reclutamiento tiene un impacto directo en el Cauca, donde se concentra el 71% de los casos reportados este año, según las cifras conocidas por la Defensoría.

Hasta el momento, se registran 162 niños reclutados en todo el país en lo corrido del año.
Las cifras del año pasado reflejan la magnitud del problema: 625 menores terminaron en manos de grupos armados.

