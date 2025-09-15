CANAL RCN
Siguen encontrándose víctimas fatales bajo los escombros de bar que explotó en Madrid

Unidades de bomberos y la policía canina participan de los operativos de búsqueda desde el sábado.

Foto: @EmergenciasMad / X
Foto: @EmergenciasMad / X

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
01:20 p. m.
Han pasado dos días desde que una explosión se registró en un bar del barrio de Vallecas, en Madrid y los servicios de emergencias siguen encontrando víctimas fatales bajo los escombros, a pesar de que Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, descartó que hubiera personas atrapadas bajo los cascotes.

El domingo los servicios de emergencias de Madrid informaron que a los 25 heridos había que sumarles “una víctima mortal. Se trata de un hombre localizado en medio de la madrugada, tras una nueva búsqueda del Cuerpo de Bomberos de Madrid, junto a la Unidad Canina de la Policía”.

Otra víctima fatal fue encontrada este lunes entre los escombros:

Y en la tarde del lunes, 15 de septiembre, informaron sobre una segunda víctima mortal, localizada “en el edificio que sufrió la explosión en Pte. Vallecas” que requirió de la intervención de “la Unidad Canina de Policía y el Cuerpo de Bomberos de Madrid tras una denuncia presentada”.

Los bomberos llegaron al lugar a “desescombrar el punto señalizado, muy compactado” y el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate de protección civil certificó la muerte e inició un proceso de acompañamiento con las familias de ambas víctimas.

¿Qué ocasionó la explosión? Esto dicen las autoridades

De momento, la explosión deja un saldo de dos muertos y 25 heridos, tres de ellos raves y otros dos potencialmente graves.

Las autoridades han estado buscando nuevas víctimas desde el sábado en el bar que quedó en ruinas luego de que una presunta fuga de gas se registrara en la cocina.

El estruendo llegó a sentirse a varias cuadras a la redonda. Según recordó una habitante del sector a la televisión pública RTVE: "Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches".

