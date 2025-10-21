CANAL RCN
Ministro de Defensa de Venezuela ofrece respaldo militar a Colombia tras tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro

Vladimir Padrino afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyará a Colombia frente a las “amenazas” de Estados Unidos.

Padrino López ministro de Defensa de Venezuela Fuerza Armada Bolivariana (1)
FOTO: AFP | FANB Venezuela

octubre 21 de 2025
05:33 p. m.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, expresó públicamente el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a Colombia frente a lo que calificó como “amenazas provenientes de Estados Unidos”.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente Donald Trump señalara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un supuesto "líder del narcotráfico".

Durante una transmisión en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López enfatizó que Venezuela no permanecerá indiferente ante las tensiones que afectan la región. Según el ministro, el apoyo de la Fanb incluye una disposición moral, física y estratégica para garantizar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana.

“Colombia debe saber que cuenta con la Fanb”

En su discurso, Padrino López destacó que “Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, y aseguró que el pueblo colombiano tiene el respaldo del pueblo venezolano. Subrayó que ese apoyo no se limita a lo simbólico, sino que incluye el despliegue operativo de unidades militares en territorio venezolano como medida preventiva ante cualquier amenaza.

El ministro insistió en que las acusaciones de Donald Trump buscan desestabilizar la relación entre ambos países y generar incertidumbre en la frontera. En este contexto, la Fanb se presenta —según Padrino López— como un actor de protección y defensa regional frente a eventuales acciones externas.

Un mensaje de respaldo y advertencia

La declaración del ministro se interpretó como una muestra de solidaridad con el gobierno de Gustavo Petro, pero también como una advertencia a Estados Unidos sobre el alcance del apoyo militar de Venezuela en caso de escalada política o diplomática.

De esta forma, el chavismo busca reforzar su papel como aliado de Colombia en el ámbito de la defensa, mientras recalca su oposición a las políticas de Washington en la región.

