Maduro ordenó crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, propuso la implementación de una herramienta tecnológica que busca integrar a la población en tareas de vigilancia y reporte continuo.

Durante una transmisión por la televisión estatal, el mandatario hizo un llamado a desarrollar una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan notificar en tiempo real "todo lo que ve y todo lo que oye" a lo largo y ancho del país.

La iniciativa, que centralizaría la información de inteligencia social, exige que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se integre al proyecto. Esta nueva plataforma complementaría la existente VenApp, y con ella, Maduro pide crear una app de denuncia ciudadana de alcance nacional.

La aplicación que quiere crear Maduro en Venezuela

Esta nueva directriz tecnológica tiene como objetivo declarado consolidar la organización, la "conciencia" y el liderazgo popular junto con los cuerpos militares y las Unidades Comunales de Milicias.

Maduro calificó la idea de "maravillosa", argumentando que su administración ya posee "el instrumento" y "la organización" necesarios para el despliegue de esta red de información.

El aspecto más relevante de esta nueva plataforma no es solo el canal de reporte, sino la participación activa de los organismos de seguridad.

La instrucción expresa de Maduro para que la FANB, las Milicias Bolivarianas y las Bases Populares de Defensa Integral participen en la concepción y operación del sistema subraya un esfuerzo por militarizar, de alguna forma, la recolección de datos aportados por la ciudadanía.

Aunque la VenApp original se enfocaba en servicios públicos, Maduro pidió crear una app de denuncia ciudadana que trascienda el reporte de fallas.

Polémica en Venezuela por aplicación que quiere crear Maduro

La propuesta tecnológica emerge en un momento de intensificación de las fricciones entre Caracas y Washington, especialmente tras el incremento de las operaciones navales estadounidenses en el mar Caribe, lo que el gobierno venezolano ha catalogado como una amenaza a la soberanía.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han documentado previamente el uso de la VenApp, el sistema base donde se alojaría la nueva herramienta, para fines de control político.

En el pasado, se reportaron llamados a denunciar a manifestantes que cuestionaban decisiones gubernamentales, lo que generó críticas internacionales sobre el potencial de estas plataformas para fomentar la vigilancia y el control social.