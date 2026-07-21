Alcalde de Nueva York concluye que no tiene la autoridad suficiente para detener al primer ministro de Israel

Tras evaluar sus opciones junto a un equipo jurídico, para hacer efectiva una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani indicó que no tiene la autoridad suficiente para hacerlo:

“Mi Gobierno ha revisado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) si Benjamin Netanyahu viniera aquí. Está claro que no tenemos autoridad legal independiente para ejecutar esta orden”.

“Sin embargo”, en el mismo video compartido el martes, 21 de julio, en la red social X, Mamdani, de ascendencia indo-ugandesa, indicó que “el Gobierno federal sí la tiene, y le pido que se sume a la CPI y ejecute esta orden”.

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Trump descarta que Netanyahu pueda ser arrestado en territorio estadounidense:

Netanyahu podría visitar la gran manzana en septiembre de 2026 para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero el presidente Trump indicó que, ni en esa ni en cualquier otra visita a territorio estadounidense “será arrestado, bajo ninguna circunstancia”.

En palabras del republicano, el primer ministro israelí “lucha contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y que durante los últimos 47 años ha matado a soldados estadounidenses y a otras personas” y “los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”.

La oficina de Netanyahu ya había respondido a las declaraciones de Mamdani:

Días antes, la oficina del primer ministro israelí respondió a las declaraciones realizadas por Mamdani en una entrevista concedida al medio estadounidense The New York Times.

En un comunicado de prensa, indicaron que el tribunal internacional de La Haya no tiene jurisdicción ni en territorio estadounidense ni en Israel y, por tanto, no podría efectuar su detención al visitar la capital económica de los Estados Unidos.