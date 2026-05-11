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La CIA habría puesto micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro: revelación impactante

La información fue dada a conocer por María Fernanda Cabal en NTN24 luego de tener reuniones en materia de seguridad en Estados Unidos.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
09:34 p. m.
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La senadora colombiana María Fernanda Cabal reveló en NTN24 detalles acerca de la operación de inteligencia que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

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Conoció información exclusiva durante una visita al Pentágono en Washington, donde mantuvo encuentros de alto nivel en materia de seguridad.

Así habría sido el momento de la captura

Cabal afirmó que la CIA logró una penetración impecable en el círculo de seguridad de Maduro: “La información que nos llega es que tenían micrófonos en la habitación de Cilia (Flores) y de Nicolás. Ella le decía a Nicolás que estaba escuchando el sonido del helicóptero (en el momento de la captura)”.

También indicó cuándo fue el momento en el que el dictador y la primera dama se dieron cuenta de que la situación no estaba bajo control aquel 3 de enero, el día del golpe certero.

“Al abrir la puerta, que era la del búnker; él la golpea y por eso ella sale con la cara como si de verdad hubiera sido estropeada”, enfatizó la senadora colombiana.

Sin duda, la madrugada de ese día marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Un año y medio atrás, el 28 de julio de 2024, Maduro protagonizó el que la comunidad internacional ha calificado como fraude electoral.

Cuatro meses tras la caída de Maduro

Millones de venezolanos acudieron a las urnas en búsqueda de un cambio con el dirigente Edmundo González, tras la imposibilidad de María Corina Machado de hacer parte de la contienda.

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Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró en la noche como ganador a Maduro, marcando así más años de régimen. Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se volvió uno de sus objetivos.

Muestra de ello fue el despliegue militar en lo corrido del segundo semestre de 2025. Los buques y aeronaves más robustos del arsenal norteamericanos se ubicaron en puntos estratégicos del Caribe y Pacífico. Al final, fue la antesala para el golpe de enero.

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