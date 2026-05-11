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Demandan a Netflix por su presunto modelo adictivo y recopilación indebida de datos en los EE. UU.

La compañía respondió que se toma en serio la protección de datos de sus miembros y actúa conforme a las leyes de cada país en el que opera.

Foto: AFP
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AFP

mayo 11 de 2026
09:45 p. m.
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Cada vez que un usuario de Netflix termina un episodio y la plataforma reproduce automáticamente el siguiente o, contenidos relacionas, podría estar cayendo en una trampa diseñada para la extracción de datos personales.

Así lo sostiene el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que demandó a la compañía señalando que su diseño es adictivo y busca "mantener a los texanos y a sus hijos pegados a una pantalla para extraer todos los datos posibles".

La acusación, radicada ante un tribunal de Dallas, señala una contradicción entre el discurso de la empresa y sus acciones. Mientras Netflix afirma restringir la captura de información, Paxton asegura que en realidad "registra y monetiza miles de millones" de datos.

Estos activos no solo sirven para segmentar publicidad, sino que, según el escrito legal, son vendidos a terceros, incluyendo empresas de análisis de solvencia y firmas de mercadeo.

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El mismo argumentó que hizo caer en la corte a YouTube e Instagram:

Su enfoque legal sobre la “dependencia” generada en los usuarios no es aislado. El argumento del fiscal es el mismo que se utilizó a inicios de año en Los Ángeles contra Google (YouTube) y Meta (Instagram), en un juicio en el que el jurado determinó que dichas compañías tecnológicas son responsables del carácter adictivo de sus productos.

En el caso de Netflix, aunque Paxton reconoce que no recolecta datos de niños, insiste en que, en la práctica, es algo que afecta directamente a los usuarios jóvenes.

El gigante del streaming enfrenta ahora cinco cargos por prácticas engañosas, que podrían costarle caro. De probarse las infracciones, el fiscal advirtió que cada violación a la ley estatal "puede acarrear una multa de 10.000 dólares".

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¿Qué responde Netflix?

La respuesta de la multinacional ha sido de rechazo absoluto. En un comunicado enviado a la agencia de noticias francesa AFP, la empresa calificó la demanda como un proceso que "carece de fundamento y se basa en informaciones inexactas y distorsionadas".

Asimismo, la firma defendió su ética operativa asegurando que "Netflix se toma en serio la protección de datos de nuestros miembros y actúa conforme a las leyes de protección de datos en todos los lugares donde operamos".

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