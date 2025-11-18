CANAL RCN
Papa León XIV condena el trato "extremadamente irrespetuoso" que reciben los migrantes en Estados Unidos

Las declaraciones realizadas por el pontífice amplian aún mas su distancia política y moral con Washington.

noviembre 18 de 2025
El papa León XIV, nacido en Chicago y de padres con ascendencia francesa e italiana, centró este martes la atención internacional al dirigir un mensaje inusualmente severo hacia la administración Trump.

El pontífice denunció que en Estados Unidos se ha tratado a los migrantes de manera “extremadamente irrespetuosa”, una postura que refuerza su creciente confrontación con las políticas del presidente republicano.

Las declaraciones del papa fueron ofrecidas frente a su residencia secundaria, cerca de Roma, donde insistió en que los estadounidenses tienen “que buscar formas de tratar a las personas con humanidad”.

Y recordó que los malos tratos afectan, incluso, a personas que “vivían una buena vida, muchas de ellas desde hacía 10, 15 o 20 años” antes de verse sometidas a acciones “indignas”.

El pontífice dijo respetar el derecho de Washington de negar la entrada a extranjeros, pero bajo el respeto:

Aunque dijo que “todos los países tienen derecho a determinar quién, cómo y cuándo entra la gente”, el papa pidió a los ciudadanos estadounidenses atender la voz de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos.

Dicho organismo, en una declaración poco publicada la semana anterior, urgió a poner fin al “clima de miedo” que asegura se ha generado alrededor de las comunidades migrantes en el país.

Nombrado pontífice en mayo, León XIV se ha consolidado como una de las voces más críticas frente a las decisiones migratorias de Trump, y sus observaciones del martes ampliaron la distancia política y moral con el republicano.

Papa León XIV también se refirió a la situación en Nigeria:

Sin limitarse al escenario estadounidense, el papa abordó además la situación en Nigeria, inmersa en conversaciones con Washington luego de que el presidente Trump amenazara con intervenir militarmente tras una serie de asesinatos de cristianos perpetrados por yihadistas.

Nigeria —país de 230 millones de habitantes dividido casi en partes iguales entre un sur de mayoría cristiana y un norte mayoritariamente musulmán— vive desde hace años una serie de conflictos internos.

Al respecto, León XIV advirtió que en regiones específicas de la nación africana “sin duda existe peligro para los cristianos, pero también para toda la población”, y destacó que “se ha masacrado tanto a cristianos como a musulmanes”.

