CANAL RCN
Internacional

“Con la violencia no ganamos”: papa León XIV cuestiona el despliegue de Estados Unidos cerca a Venezuela

Las tropas de Estados Unidos rodean las costas del Caribe y Pacífico, lo cual ha aumentado la tensión en la región.

Papa León XIV
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 04 de 2025
09:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el papa León XIV cuestionó el despliegue militar que desde hace meses Estados Unidos tiene desplegado sobre las aguas del Caribe y Pacífico, cerca a la zona costera de Venezuela.

Papa León XIV envió un mensaje a víctimas de las inundaciones en México: 80 personas murieron por las lluvias
RELACIONADO

Papa León XIV envió un mensaje a víctimas de las inundaciones en México: 80 personas murieron por las lluvias

El pontífice afirmó que, si bien los países tienen el derecho de contar con militares para defender la paz, el despliegue está siendo una excepción. Esto, debido a que ha aumentado la tensión en la región.

El mensaje del papa León XIV

“Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo (…) Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará cómo recibimos al extranjero, si lo recibimos y le dimos la bienvenida o no”, afirmó el papa León XIV.

Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está ocurriendo ahora mismo.

Recientes ataques contra lanchas

A inicios de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el despliegue militar de las tropas cerca a Venezuela. El objetivo ha sido impedir que las narcolanchas cargadas de droga lleguen con éxito al norte del continente.

Estados Unidos efectúa otro ataque contra narcolancha en el Pacífico: dos hombres murieron
RELACIONADO

Estados Unidos efectúa otro ataque contra narcolancha en el Pacífico: dos hombres murieron

La primera operación ocurrió el 2 de septiembre. Los aviones caza atacaron una embarcación proveniente de Venezuela que supuestamente era del Tren de Aragua. 11 personas murieron.

Desde ese momento, han sido más de 15 las operaciones ejecutadas y el saldo de personas muertas asciende a 60. A pesar de la crítica en la comunidad internacional, el presidente Trump ha justificado y reiterado que se trata de asuntos que implican la seguridad nacional.

Los ataques más recientes se llevaron a cabo el 1 y 4 de noviembre, en el Caribe y Pacífico respectivamente. El primero dejó tres personas muertas y el segundo dos hombres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Cierre de Gobierno podría generar retrasos y cancelaciones masivas de vuelos en los EE. UU. desde la otra semana

Estados Unidos

Estados Unidos efectúa otro ataque contra narcolancha en el Pacífico: dos hombres murieron

Estados Unidos

VIDEO | Impresionantes imágenes de la explosión tras accidente de un avión en Estados Unidos

Otras Noticias

Sisben

Trámite obligatorio: así puede actualizar sus datos en el Sisbén y evitar perder los subsidios del Gobierno Nacional

Millones de colombianos podrían quedar por fuera de programas como Renta Ciudadana o Colombia Mayor si no actualizan sus datos en el Sisbén

Valle del Cauca

Preocupación en Valle del Cauca, el Gobierno Nacional aún no firma desembolso para el Tren de Cercanías

La gobernadora de Valle y los alcaldes advierten que, si en cuatro días el Gobierno Nacional no gira la plata para el tren de cercanías entre Cali y Jamundí, el proyecto queda tambaleando.

Mercado de Fichajes

Darwin Quintero no va más en Pereira: ya suena para tres grandes de la Liga BetPlay

Artistas

Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?