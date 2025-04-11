“Con la violencia no ganamos”: papa León XIV cuestiona el despliegue de Estados Unidos cerca a Venezuela

En las últimas horas, el papa León XIV cuestionó el despliegue militar que desde hace meses Estados Unidos tiene desplegado sobre las aguas del Caribe y Pacífico, cerca a la zona costera de Venezuela.

El pontífice afirmó que, si bien los países tienen el derecho de contar con militares para defender la paz, el despliegue está siendo una excepción. Esto, debido a que ha aumentado la tensión en la región.

El mensaje del papa León XIV

“Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo (…) Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará cómo recibimos al extranjero, si lo recibimos y le dimos la bienvenida o no”, afirmó el papa León XIV.

Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está ocurriendo ahora mismo.

Recientes ataques contra lanchas

A inicios de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el despliegue militar de las tropas cerca a Venezuela. El objetivo ha sido impedir que las narcolanchas cargadas de droga lleguen con éxito al norte del continente.

La primera operación ocurrió el 2 de septiembre. Los aviones caza atacaron una embarcación proveniente de Venezuela que supuestamente era del Tren de Aragua. 11 personas murieron.

Desde ese momento, han sido más de 15 las operaciones ejecutadas y el saldo de personas muertas asciende a 60. A pesar de la crítica en la comunidad internacional, el presidente Trump ha justificado y reiterado que se trata de asuntos que implican la seguridad nacional.

Los ataques más recientes se llevaron a cabo el 1 y 4 de noviembre, en el Caribe y Pacífico respectivamente. El primero dejó tres personas muertas y el segundo dos hombres.