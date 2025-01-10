CANAL RCN
Internacional

La Casa Blanca responde a críticas del papa León XIV sobre política migratoria

El pontífice calificó como “trato inhumano” las condiciones que enfrentan los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Papa León XIV
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La administración estadounidense salió en defensa de su política migratoria tras las declaraciones del papa León XIV, quien calificó como “trato inhumano” las condiciones que enfrentan los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres
RELACIONADO

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres

Casa Blanca rechazó declaraciones del papa sobre la política migratoria

En un encuentro con periodistas en su residencia de verano en Castel Gandolfo, el sumo pontífice, nacido en Chicago y elegido en mayo tras la muerte del papa Francisco, cuestionó la coherencia de ciertos sectores políticos estadounidenses.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es estar a favor de la vida”, expresó León XIV.
El papa también advirtió que quienes se oponen al aborto, pero apoyan la pena de muerte, vigente en varios estados del país, no pueden considerarse “realmente provida”.

Al día siguiente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó los señalamientos del pontífice durante una rueda de prensa.

“Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, afirmó Leavitt, asegurando que el gobierno actual aplica las leyes migratorias “de la manera más humana posible”.

Agentes abandonaron los perros mascota de migrante al que detuvieron en los EE. UU.
RELACIONADO

Agentes abandonaron los perros mascota de migrante al que detuvieron en los EE. UU.

Papa León XIV calificó como “trato inhumano” las condiciones que enfrentan los migrantes

La portavoz contrastó la situación con el periodo de la administración Biden, cuando, según ella, se registraron niveles récord de cruces irregulares en la frontera con México, lo que derivó en “un trato significativo e inhumano” hacia los migrantes.

Meses antes de convertirse en papa, el entonces cardenal Robert Francis Prevost había publicado artículos y comentarios críticos hacia el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance, especialmente en temas relacionados con la política migratoria y la comunidad migrante en Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estudiante fue detenido por consultar a ChatGPT cómo cometer un homicidio en plena clase

Venezuela

Así lucen las calles de Venezuela por la Navidad que arrancó este 1 de octubre: videos

Venezuela

Siguió temblando en Venezuela: Funvisis registró más de 150 sismos en los últimos días

Otras Noticias

Educación

Grupo de estudiantes que no volvería a pagar por pruebas estatales en Colombia, según proyecto de ley

El grupo de estudiantes en Colombia podría acceder a las pruebas estatales sin costo y cómo este cambio impactaría la educación en el país.

UNGRD

Comisión de Acusaciones exige informe a la fiscal Camargo por demoras en captura de Carlos Ramón González

La solicitud se enmarca en un plazo de 15 días en el que la fiscal Camargo tendrá que remitir un informe con los hechos denunciados.

Astrología

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación