La Casa Blanca responde a críticas del papa León XIV sobre política migratoria

La administración estadounidense salió en defensa de su política migratoria tras las declaraciones del papa León XIV, quien calificó como “trato inhumano” las condiciones que enfrentan los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

En un encuentro con periodistas en su residencia de verano en Castel Gandolfo, el sumo pontífice, nacido en Chicago y elegido en mayo tras la muerte del papa Francisco, cuestionó la coherencia de ciertos sectores políticos estadounidenses.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es estar a favor de la vida”, expresó León XIV.

El papa también advirtió que quienes se oponen al aborto, pero apoyan la pena de muerte, vigente en varios estados del país, no pueden considerarse “realmente provida”.

Al día siguiente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó los señalamientos del pontífice durante una rueda de prensa.

“Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, afirmó Leavitt, asegurando que el gobierno actual aplica las leyes migratorias “de la manera más humana posible”.

La portavoz contrastó la situación con el periodo de la administración Biden, cuando, según ella, se registraron niveles récord de cruces irregulares en la frontera con México, lo que derivó en “un trato significativo e inhumano” hacia los migrantes.

Meses antes de convertirse en papa, el entonces cardenal Robert Francis Prevost había publicado artículos y comentarios críticos hacia el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance, especialmente en temas relacionados con la política migratoria y la comunidad migrante en Estados Unidos.