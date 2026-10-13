Papa León XIV será hospitalizado este martes para una cirugía pulmonar

El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica en Roma para retirar un pequeño nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante recientes exámenes médicos de rutina. El procedimiento se realizará en el hospital Gemelli y obligará al pontífice a suspender temporalmente sus actividades oficiales.

Detalles de la operación a la que será sometido el papa León

El sumo pontífice, de 71 años, ingresará al centro médico el martes para someterse a una operación que, según especialistas consultados, suele presentar un riesgo bajo. De acuerdo con la información divulgada por la Santa Sede, la recuperación inicial podría extenderse durante aproximadamente una semana.

La noticia fue anunciada por el propio León XIV al finalizar la oración del Ángelus del domingo, cuando explicó que la lesión había sido identificada en una etapa muy temprana. Tras recibir las recomendaciones de su equipo médico, decidió proceder con la extracción del nódulo.

El hallazgo representa la primera alerta médica de relevancia conocida desde que Robert Prevost asumió el liderazgo de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

El Vaticano suspendió la agenda del pontífice

Como consecuencia de la intervención, las actividades públicas del papa quedaron canceladas hasta el próximo 20 de octubre. Entre los compromisos afectados se encuentra una misa prevista para el miércoles, con motivo de la clausura de una asamblea mundial sobre la familia.

La ceremonia será presidida por el cardenal Tagle, quien asumirá temporalmente esa responsabilidad en reemplazo del pontífice.

León XIV permanecerá en una suite especial ubicada en el último piso del hospital Gemelli, un centro médico con una larga trayectoria en la atención de los papas. Las instalaciones cuentan con una capilla, una cocina y espacios destinados al trabajo del personal sanitario.

Aunque la hospitalización ha generado atención internacional, el papa es considerado una persona con un estado general de salud favorable. Entre sus aficiones se encuentra el tenis, una actividad deportiva que continúa practicando con regularidad.

Cabe mencionar que los nódulos pulmonares son pequeñas formaciones de tejido que pueden aparecer por diferentes causas. En numerosos casos son benignos y están relacionados con procesos inflamatorios, infecciones u otras condiciones que no representan cáncer.

Sin embargo, algunos pueden corresponder a lesiones malignas, por lo que su evaluación médica resulta fundamental para determinar su naturaleza y establecer el tratamiento adecuado.

En el caso de León XIV, el nódulo fue identificado durante controles médicos y no como consecuencia de síntomas respiratorios, según la información facilitada por el Vaticano a la agencia AFP.

El cirujano torácico Federico Venuta explicó que estas lesiones pueden tener distintos orígenes y que su tratamiento depende de las características y la ubicación del tejido afectado. La extracción puede realizarse mediante diferentes técnicas quirúrgicas, generalmente con anestesia general, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Por su parte, el especialista Marco Scarci señaló que este tipo de intervención no suele considerarse particularmente arriesgada. No obstante, advirtió que la recuperación física completa puede tomar más tiempo que la convalecencia inicial y, en algunos casos, prolongarse durante varios meses.

Los médicos también han señalado que la evolución depende de las condiciones particulares del paciente y de los resultados de los estudios realizados sobre la lesión.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.