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Papa León XIV pide “eterno descanso” para más de 1.400 víctimas en Venezuela

El sumo pontífice expresó su reconocimiento a quienes trabajan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela.

Foto: AFP

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AFP

junio 28 de 2026
07:47 a. m.
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El papa León XIV manifestó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los devastadores terremotos que han dejado más de 1.400 muertos, según cifras oficiales, y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para asistir a millones de damnificados.

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“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el pontífice en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

Papa León XIV mensaje de consuelo y gratitud

El papa pidió el “eterno descanso de los fallecidos” y transmitió su “cercanía espiritual” a sus familiares y a los damnificados por esta “tragedia”.

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Además, expresó su reconocimiento a quienes trabajan en las labores de búsqueda y asistencia: “Manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.

La Guaira, epicentro del desastre

El doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5, registrado el miércoles a las 18h04 en Caracas con segundos de diferencia, ha dejado más de 50.000 desaparecidos, según la ONU, y millones de damnificados.

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El estado costero de La Guaira, vecino a la capital, es el más golpeado por la tragedia, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.

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