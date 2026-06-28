Papa León XIV pide “eterno descanso” para más de 1.400 víctimas en Venezuela

El papa León XIV manifestó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los devastadores terremotos que han dejado más de 1.400 muertos, según cifras oficiales, y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para asistir a millones de damnificados.

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“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el pontífice en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

Papa León XIV mensaje de consuelo y gratitud

El papa pidió el “eterno descanso de los fallecidos” y transmitió su “cercanía espiritual” a sus familiares y a los damnificados por esta “tragedia”.

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Además, expresó su reconocimiento a quienes trabajan en las labores de búsqueda y asistencia: “Manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.

La Guaira, epicentro del desastre

El doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5, registrado el miércoles a las 18h04 en Caracas con segundos de diferencia, ha dejado más de 50.000 desaparecidos, según la ONU, y millones de damnificados.

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El estado costero de La Guaira, vecino a la capital, es el más golpeado por la tragedia, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.