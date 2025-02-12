Papa León XIV insta a EE. UU. a priorizar el diálogo con Venezuela

En medio de un escenario de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el papa León XIV hizo un llamado este martes para que Washington opte por las vías diplomáticas antes de considerar cualquier acción militar en territorio venezolano.

RELACIONADO Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Papa León XIV hizo un llamado a Estados Unidos

Sus declaraciones se dieron durante una rueda de prensa a bordo del avión papal que lo trasladaba de Beirut a Roma, al cierre de su primer viaje internacional como pontífice.

El papa, de origen estadounidense y nacionalizado peruano, subrayó que fomentar el diálogo debería ser la primera opción ante el complejo panorama geopolítico.

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, afirmó, insistiendo en que la violencia no es el camino adecuado para resolver tensiones entre naciones.

León XIV señaló que las posturas provenientes del gobierno estadounidense parecen variar, lo que incrementa la incertidumbre en torno a una posible operación militar.

“Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes; al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, expresó.

El pontífice enfatizó que cualquier escalada afectaría principalmente a la población venezolana, por lo que la Iglesia, junto a la conferencia episcopal y el nuncio apostólico, está buscando alternativas para contribuir a la estabilidad en el país.

Papa León XIV pide a Estados Unidos buscar el diálogo con Venezuela

“Estamos buscando maneras de calmar la situación por el bien del pueblo, porque muchas veces quienes sufren esas situaciones es el pueblo, no las autoridades”, añadió.

Desde septiembre, Estados Unidos ha venido ejecutando diversos ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, argumentando que estas transportaban droga y acusando al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de narcotráfico.

Caracas ha rechazado rotundamente estas afirmaciones y sostiene que Washington busca derrocar a Maduro y tomar control de los recursos petroleros venezolanos.