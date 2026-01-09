Paraguay deroga la exención de visas para venezolanos y vuelve a exigir visado

El Gobierno de Paraguay anunció este viernes que derogó el decreto que permitía a los venezolanos ingresar al país sin necesidad de visa, en una decisión que entrará en vigor el 10 de enero de 2026.

Con el cambio, los ciudadanos venezolanos deberán tramitar visado consular para ingresar al territorio paraguayo, mediante un proceso previo de verificación de documentos y antecedentes.

La razón: seguridad nacional y verificación previa

La norma suspendida es el Decreto N.º 14.609, vigente desde 1996, que autorizaba el ingreso sin visado por estadías de hasta 60 días por viaje. La Cancillería paraguaya informó que el nuevo contexto político y social de Venezuela obliga a reforzar los mecanismos migratorios “por razones de seguridad nacional”, lo que hace necesario revisar documentación antes del ingreso al país.

La medida se anuncia en medio de una crisis prolongada en Venezuela y luego de que Paraguay implementara protocolos especiales de control migratorio para evitar el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

A partir de este sábado, los consulados paraguayos en el exterior volverán a analizar solicitudes de visa caso por caso, requiriendo antecedentes y documentación adicional para determinar el tipo de ingreso.

Con esta decisión, Paraguay se suma a un grupo creciente de países que han endurecido sus condiciones de ingreso para ciudadanos venezolanos, modificando los beneficios que existieron en décadas anteriores.