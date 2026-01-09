CANAL RCN
Internacional

Paraguay deroga la exención de visas para venezolanos y vuelve a exigir visado

Paraguay restablece desde este sábado la exigencia de visa para ciudadanos venezolanos tras casi 30 años de exención.

Freepik

Noticias RCN

enero 09 de 2026
03:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno de Paraguay anunció este viernes que derogó el decreto que permitía a los venezolanos ingresar al país sin necesidad de visa, en una decisión que entrará en vigor el 10 de enero de 2026.

Régimen en Venezuela excarceló solo al 1% de los 800 presos políticos: ¿Quiénes son?
RELACIONADO

Régimen en Venezuela excarceló solo al 1% de los 800 presos políticos: ¿Quiénes son?

Con el cambio, los ciudadanos venezolanos deberán tramitar visado consular para ingresar al territorio paraguayo, mediante un proceso previo de verificación de documentos y antecedentes.

La razón: seguridad nacional y verificación previa

La norma suspendida es el Decreto N.º 14.609, vigente desde 1996, que autorizaba el ingreso sin visado por estadías de hasta 60 días por viaje. La Cancillería paraguaya informó que el nuevo contexto político y social de Venezuela obliga a reforzar los mecanismos migratorios “por razones de seguridad nacional”, lo que hace necesario revisar documentación antes del ingreso al país.

La medida se anuncia en medio de una crisis prolongada en Venezuela y luego de que Paraguay implementara protocolos especiales de control migratorio para evitar el ingreso de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

A partir de este sábado, los consulados paraguayos en el exterior volverán a analizar solicitudes de visa caso por caso, requiriendo antecedentes y documentación adicional para determinar el tipo de ingreso.

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
RELACIONADO

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Con esta decisión, Paraguay se suma a un grupo creciente de países que han endurecido sus condiciones de ingreso para ciudadanos venezolanos, modificando los beneficios que existieron en décadas anteriores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Venezuela

Régimen en Venezuela excarceló solo al 1% de los 800 presos políticos: ¿Quiénes son?

Holanda

Matrimonio es anulado tras usar discurso hecho por ChatGPT, en Holanda

Otras Noticias

Gustavo Petro

Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro habló con medios internacionales sobre su relación con Donald Trump y la situación en Venezuela.

Dólar

Dólar en Colombia cerró la semana a la baja y tocó mínimos este 9 de enero

El dólar cerró la semana a la baja en Colombia este 9 de enero, tocando mínimos no vistos en varios días tras datos económicos de Estados Unidos.

Artistas

La novia de Yeferson Cossio está de luto: "tuve que decirle adiós"

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio