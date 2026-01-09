Régimen en Venezuela excarceló solo al 1% de los 800 presos políticos: ¿Quiénes son?

Más de 24 horas después del anuncio del régimen venezolano sobre la excarcelación de presos políticos, organizaciones de derechos humanos confirman que solo nueve personas han recuperado su libertad.

Más de 800 detenidos permanecen bajo custodia de las fuerzas bolivarianas, según registros de la Organización Foro Penal.

El anuncio de las excarcelaciones fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. Sin embargo, hasta el momento no ha habido nuevas liberaciones en ninguno de los centros de reclusión del país.

¿Quiénes son los presos políticos liberados por el régimen en Venezuela?

Entre los liberados se encuentran Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, exdiputado y excandidato presidencial, quien fue detenido el 7 de enero de 2025. Las autoridades lo señalaron de participar en un supuesto plan de golpe de Estado, luego de que cuestionara públicamente los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

También recuperó su libertad Biagio Pilieri, periodista, exdiputado y coordinador nacional del Partido Convergencia Venezuela. Fue arrestado el 28 de agosto de 2024 tras participar en una manifestación contra los resultados de los comicios. El régimen lo acusó de conspiración, terrorismo y traición a la patria.

Larry Arcesio Osorio, sargento mayor del ejército venezolano, volvió a ver a sus seres queridos. Fue detenido el 6 de agosto de 2021 cuando funcionarios del Sebín llegaron a su lugar de trabajo buscando a su hermano y lo detuvieron a él. Los tres fueron dejados en libertad en Caracas.

Además, salieron en libertad cinco ciudadanos españoles, entre ellos Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos que tiene doble nacionalidad: venezolana y española. Todos ellos ya se encuentran en España.

La novena persona liberada es Aracelis del Carmen Balza Ramírez, dirigente regional del estado de Trujillo, quien fue detenida el 19 de octubre de 2025 luego de los actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Estaba detenida en el Helicoide, una de las principales instalaciones de detención del país.

Régimen liberó solo al 1% de los 800 presos políticos en Venezuela

Según Foro Penal, son más de 800 los presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela.

Otras organizaciones no gubernamentales registran incluso más de 1.000 personas en esta condición. Los familiares y activistas continúan a las afueras de centros de detención como el Helicoide, esperando información sobre posibles nuevas liberaciones.

Las escenas de reencuentro entre los liberados y sus familias circularon por redes sociales, mostrando abrazos que durante años parecieron imposibles para quienes han sido detenidos por razones políticas en el país suramericano.