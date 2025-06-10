Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Durante los últimos días, el cine y la televisión perdieron a una de sus grandes exponentes de Inglaterra.

Katherine Patricia Routledge, que nació un 17 de febrero de 1929 en Tranmere, Inglaterra, tenía 96 años y se destacó en la serie 'Keeping Up Appearances', una de las más populares de la década de los 90, murió el pasado 3 de octubre de 2025.

La icónica actriz empezó en el teatro y tuvo participación en obras reconocidas como 'Ricardo III', 'Virtue in Danger' y 'Little Mary Sunshine'.

Además, en la televisión y en el cine fue contratada en más de 80 producciones, entre las que también se destacan 'Comedy Connections', 'Heroes of Comedy', 'Ronnie Barker' y 'Missing Persons'.

¿Qué se sabe acerca de la muerte de Patricia Routledge, la icónica actriz de Inglaterra?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Patricia Routledge murió en Chichester, Inglaterra, mientras que dormía en su casa.

No obstante, hasta el momento, no se han revelado las causas exactas por las que se quedó sin signos vitales.

Sin embargo, según se ha informado, su muerte fue natural y estuvo relacionada con las complicaciones médicas que enfrentó durante sus últimos años de vida.

Patricia Routledge, la reconocida actriz de Inglaterra, estuvo nominada en varios premios

A lo largo de su carrera, debido a su participación en producciones de primer nivel, Patricia Routledge se ganó dos premios importantes.

El primero fue el Premio Tony, en 1968, en la categoría de 'mejor actriz principal en un musical', por su presencia en 'Darling of the Day'.

Además, el segundo fue el Premio Laurence Olivier, en 1988, en la categoría de 'mejor actriz en un musical', por su representación en 'Candide'.

Asimismo, estuvo nominada en: