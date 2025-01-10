CANAL RCN
¡Luto en televisión! Falleció reconocida actriz mexicana a los 28 años

Diana Marina López fue reconocida por su participación en varios programas de televisión, dejando un legado en la memoria de sus seguidores.

Luto muerte
Noticias RCN

octubre 01 de 2025
04:58 p. m.
La actriz falleció a los 28 años y fue reconocida por participar en diferentes programas de televisión.

Ella es la reconocida actriz que falleció en México

Se trata de la actriz y doble de acción Diana Marina López, reconocida por su participación en programas de televisión como Como dice el dicho y por su trayectoria en producciones como El Conde, Mujeres Asesinas, Ojitos de huevo, Quererlo todo, La marca del demonio y Esta historia me suena. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, expresó la agrupación a través de X.

Por ahora, no se han confirmado las causas de su muerte. Sin embargo, la noticia ha generado tristeza entre seguidores y colegas, quienes han compartido mensajes de despedida como: ‘Qué lamentable pérdida’, ‘Descanse en paz’ y ‘Una pérdida muy grande’.

¿Quién fue Diana Marina López?

Diana Marina López es licenciada en Optometría, pero encontró su verdadera vocación en las artes escénicas.

Su carrera como actriz se consolidó gracias a su participación en distintas producciones cinematográficas y televisivas, donde demostró disciplina y versatilidad.

Su habilidad y talento la llevaron a destacar como una figura muy querida dentro del mundo actoral en México, participando en proyectos tanto nacionales como internacionales. Conocida en el medio como “Marina Lars”, se ganó el respeto de colegas y directores por su profesionalismo, entrega y valentía al asumir escenas de alto riesgo.

Además de su faceta como doble de acción, también tuvo la oportunidad de desempeñarse en la actuación, lo que le permitió dejar una huella en la industria y en el público que la reconocía por su compromiso con cada papel. Su legado en el cine y la televisión seguirá vivo entre quienes trabajaron con ella y admiraron su trayectoria.

