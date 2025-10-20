CANAL RCN
Luto: murió una icónica y querida actriz que dejó una huella imborrable en el cine

La actriz estuvo nominada a los Premios Óscar y fue galardonada con un importante Premio Globo de Oro.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:45 p. m.
La industria del cine, junto a sus fanáticos, se encuentran de luto debido a que se confirmó la muerte de una de las actrices más destacadas del Reino Unido.

Samantha Eggar, que nació en Hampstead en 1939 y comenzó su carrera destacándose como actriz de teatro, falleció el pasado 15 de octubre de 2025, a sus 86 años.

La muerte de Samantha Eggar, que es recordada por su magistral interpretación en la película 'El coleccionista', fue confirmada por Jenna Stern, su hija, a través de las redes sociales.

Así fue como se confirmó la muerte de Samantha Eggar, la reconocida actriz del Reino Unido

Jenna Stern, la hija de Samantha Eggar, la icónica actriz, escribió un sentido mensaje en Instagram para darle el último adiós a su mamá.

"Mi mamá falleció el miércoles por la noche, en paz y tranquilamente rodeada de la familia. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano y diciéndole lo mucho que la amaban", comenzó planteando.

"Fue hermoso, fue un privilegio. Besos y abrazos", concluyó, junto a un carrete de cinco fotos.

Samantha Eggar, a raíz de su gran talento actoral, fue nominada en 1967 a los Premios Óscar, en la categoría a 'mejor actriz', por su rol en la película 'El Coleccionista'.

Además, ganó el Premio Globo de Oro en 1965 por ser la 'mejor actriz dramática' en 'El Coleccionista'.

Estas han sido las sentidas reacciones de los fanáticos de Samantha Eggar, la reconocida actriz de Reino Unido, tras su muerte

Luego de que se confirmó la muerte de la actriz Samantha Eggar, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de luto y condolencias de inmediato.

"Siento mucho la pérdida", "mucho amor para la familia", "me alegro de que hayan podido estar a su lado acompañándola", "que descanse en paz", "envío mi más sentido pésame", "ella fue una persona y artista increíble", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.

 

