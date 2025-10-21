Falleció cantante tras luchar contra el cáncer: Denunció negligencia médica

Se trata del artista Joan Sebastián Alarcón Rozo quien batalló contra el cáncer desde el 2023.

Esto se sabe sobre la muerta de Joan Sebastián Alarcón

El artista padecía un cáncer renal en etapa IV y una metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal. De hecho, a través de sus redes sociales compartió una denuncia por la presunta negligencia médica donde realizaba sus procedimientos.

"Si algo me ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a todo el personal médico administrativo", destacó el artista.

Horas después, se confirmó el fallecimiento del joven, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores, amigos, familiares y artistas quienes exigieron a las autoridades competentes una investigación sobre el caso.

La clínica respondió y comentó que desde el ingreso, el paciente recibió toda la atención médica y se le aseguró todos los protocolos establecidos. "El paciente recibió atención integral y oportunidad por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente".

¿Quién fue Joan Sebastián Alarcón?

Joan es cantante, músico y coach cocal. En el 2012 tuvo la oportunidad de estar en un reality de voz, donde logró reconocimiento nacional.

A través de sus redes sociales, compartía detalles sobre su talento musical y su lucha contra la enfermedad, inspirando a muchas personas a seguir sus sueños y no rendirse. Claramente, la noticia de su partida ha conmocionado a varios seguidores y seres queridos, quienes lo homenajearon

"Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento", señaló Joan a través de redes sociales.