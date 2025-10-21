CANAL RCN
Colombia

Falleció cantante tras luchar contra el cáncer: Denunció negligencia médica

A través de sus redes, el artista Joan Sebastián Alarcón compartía detalles de su enfermedad.

Luto muerte
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
12:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se trata del artista Joan Sebastián Alarcón Rozo quien batalló contra el cáncer desde el 2023.

Falleció Remberto Burgos de la Espriella, el padre de la neurología en Colombia
RELACIONADO

Falleció Remberto Burgos de la Espriella, el padre de la neurología en Colombia

Esto se sabe sobre la muerta de Joan Sebastián Alarcón

El artista padecía un cáncer renal en etapa IV y una metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal. De hecho, a través de sus redes sociales compartió una denuncia por la presunta negligencia médica donde realizaba sus procedimientos.

"Si algo me ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a todo el personal médico administrativo", destacó el artista.

Horas después, se confirmó el fallecimiento del joven, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores, amigos, familiares y artistas quienes exigieron a las autoridades competentes una investigación sobre el caso.

La clínica respondió y comentó que desde el ingreso, el paciente recibió toda la atención médica y se le aseguró todos los protocolos establecidos. "El paciente recibió atención integral y oportunidad por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente".

 

Tragedia en la Carrera Allianz 15K: falleció un participante en plena competencia
RELACIONADO

Tragedia en la Carrera Allianz 15K: falleció un participante en plena competencia

¿Quién fue Joan Sebastián Alarcón?

Joan es cantante, músico y coach cocal. En el 2012 tuvo la oportunidad de estar en un reality de voz, donde logró reconocimiento nacional.

A través de sus redes sociales, compartía detalles sobre su talento musical y su lucha contra la enfermedad, inspirando a muchas personas a seguir sus sueños y no rendirse. Claramente, la noticia de su partida ha conmocionado a varios seguidores y seres queridos, quienes lo homenajearon

"Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento", señaló Joan a través de redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Animales

Capturan a hombre que habría torturado a un caballo en Sabanalarga, Atlántico

Feminicidio

A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar brutalmente a su exesposa en Cartagena

Otras Noticias

Turismo

Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025: no ocurría desde hace más de 10 años

Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025, una coincidencia del calendario que permitirá tres días seguidos de descanso.

Redes sociales

Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz envió un mensaje defendiéndose de los comentarios de Karina García.

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado