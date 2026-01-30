Descartan la pena de muerte para Luigi Mangione, señalado asesino de exdirector ejecutivo de UnitedHealthcare

La primera sentencia de pena de muerte que solicitó el Departamento de Justicia bajo la segunda administración Trump fue negada el viernes 30 de enero por la jueza federal Margaret Garnett, en el caso que lleva contra el joven universitario Luigi Mangione, señalado de “asesinar a sangre fría” al exdirector ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El crimen ocurrió en diciembre de 2024, cuando Thompson se dirigía a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group y fue baleado por la espalda. Al avanzar en la investigación, las autoridades encontraron que las balas con las que asesinaron al entonces director ejecutivo estaban marcadas con las palabras “retrasar”, “denegar” y “destituir”, en referencia a la actitud que algunas aseguradoras de salud adoptarían en los Estados Unidos en privilegio de sus beneficios.

Con la ayuda de las cámaras de seguridad, las autoridades rastrearon al presunto homicida y dieron con Mangione en un establecimiento de comida rápida cinco días más tarde, en el estado de Pensilvania. A pesar de pertenecer a una familia adinerada y haberse graduado de una de las universidades de la Ivy League, conocidos del joven de 27 años dicen que sentía un inmenso rencor por las aseguradoras en salud tras sufrir problemas de espalda.

Jueza niega la pena capital como una opción en el caso contra Mangione

A pesar de las promesas de Trump y las directrices de la fiscal general, Pam Bondi, la jueza Garnett, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, desestimó dos cargos federales por asesinato y porte de armas y bloqueó a los fiscales para solicitar la pena de muerte.

Contra Mangione, sin embargo, siguen pesando delitos de acoso por los que podría enfrentarse a cadena perpetua, sin derecho a obtener la libertad condicional, a no ser que haya un giro extraordinario en el caso.

Lo que sigue en el juicio contra el joven graduado es la selección del jurado para su proceso federal, programada para el próximo 8 de septiembre. Además, aún está por definirse la fecha para iniciar su juicio a nivel estatal.

Horas antes de conocerse la decisión de Garnett, un hombre identificado como Mark Anderson, de 36 años, se presentó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn haciéndose pasar por agente del FBI para liberar a Mangione con documentos “firmados por un juez”. Las autoridades lograron reducirlo cuando dijo estar armado y realizaron su captura.