Murió reconocido actor: icónica actriz de 'Betty La Fea' lo despidió
La muerte fue confirmada por uno de los últimos directores con los que trabajó.
Nicolás Forero
07:42 a. m.
En México hay consternación debido a que se confirmó la muerte de un importante actor que tan solo tenía 33 años.
Se trata de César Raziel Hurtado, que era originario de Veracruz y no solo se destacó en el ámbito televisivo, sino también en el cine y en el teatro.
Este actor mexicano participó en producciones de primer nivel como 'Vencer la culpa', 'Pacto de sangre', 'Sobriedad, me estás matando' y 'Man on fire'.
Su deceso fue confirmado por el director y productor Raúl Campos, mediante un sentido post de Instagram.
Así se lamentó la muerte de César Hurtado, el actor de México
En su cuenta de Instagram, Raúl Campos recordó tres fotos del actor César Hurtado y no solo destacó su profesionalismo, sino también su calidad humana.
Asimismo, expresó que fue y seguirá siendo muy importante en su vida.
"Hoy perdimos a mi querido César Hurtado. Nos conocimos poco tiempo, pero fue un actor muy importante para mí. Desde los ensayos hasta la filmación, siempre tuve la certeza de que era un artista con un gran talento y una enorme conexión con su humanidad y sus emociones", escribió el director.
"Fuera y dentro del set fue un hombre amable, sencillo y profundamente generoso. Para mí es un privilegio haber conectado con él y poder haber retratado su rostro como el primero que se muestra en mi primera película como director. En nombre de todos los que hicimos 'Sobriedad, me estás matando', nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos que tuvieron la fortuna de conocerlo", añadió.
Lorna Cepeda, icónica actriz de 'Betty La Fea', se pronunció tras la muerte del actor César Hurtado
Tras la publicación del director Raúl Campos, Lorna Cepeda expresó sus condolencias mediante emoticones de varias manos en posición de oración.
Asimismo, los seguidores del actor mexicano han manifestado lo siguiente:
"Fue una gran persona y un gran actor", "vuela alto, César", "no puede ser", "qué tristeza", "está en el paraíso con los ángeles" y "es una pérdida muy grande".